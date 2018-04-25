Чистая прибыль Telia Lietuva за полугодие выросла на 20%

🔊 Воспроизвести Доходы Telia, занимающей крупнейшую долю телекоммуникационного рынка, в первом полугодии этого года выросли на 2,4% до 183,8 млн евро, говорится в сообщении компании.

«Результаты можно назвать действительно хорошими, у нас есть чёткая цель сделать их ещё лучше. И это означает, что для потребителей будет ещё больше инноваций, конкуренции и пользы», — говорит Дан Стрёмберг, генеральный директор Telia.

EBITDA компании за шестимесячный период, без учёта разовых расходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 8,4% — до 62,4 млн евро, а чистая прибыль — на 20,2% до 25,8 млн евро.

За год на 10,6% — до 220 тыс. — возросло число пользователей смарт-телевидением, на 6,9% — активных пользователей регулярных платежей мобильной связи и на 6,3% — количество пользователей оптоволоконным интернетом.

Последние данные за первый квартал этого года, опубликованные Службой регулирования связи Литвы, показывают, что литовский телекоммуникационный рынок за год вырос на 1,6%. Telia — крупнейшая телекоммуникационная компания в стране, на которую приходится 42% рыночных доходов.

BNS