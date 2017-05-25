Член ЕК: синхронизация ЛЭП стран Балтии с Европой возможна и через одну линию LitPol Link

Синхронизация линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой возможна и через одну линию смычки LitPol Link, утверждает ответственный за энергетику заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович. Он также отметил, что проект может получить европейскую поддержку.

“Я считаю, что экономически выгодным и скорейшим решением, каким оно кажется сейчас, было бы то, что я называю ” LitPol Link плюс”. Это повышение объема нынешней смычки, плюс укрепление смычек между Балтийскими странами”, – заявил в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе М. Шефчович, отвечая на вопрос о дискуссиях о том, сколько линий смычки должно быть между Литвой и Польшей.

Однако, по словам еврокомиссара, окончательное решение о синхронизации примет Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO – E .

Он также предложил Балтийским странам обратиться в ЕК по вопросу финансирования проекта синхронизации.

“Я предложил в качестве лучшего способа реализации проекта внесение его в список проектов общего интереса и выдвижение на окончательное финансирование из CEF , поскольку считаю, что это возможно”, – заверил еврокомиссара.

Он также сказал, что Балтийские страны должны укрепить внутренние электросети уже сейчас, не ожидая решения о способе синхронизации через Польшу, поскольку это все равно придется сделать.

“Мой совет руководителям Литвы заключался в том, что, конечно, окончательное, финальное решение очень важно, но есть шаги, которые все три страны могли бы сделать уже сейчас, например, усилить и модернизировать имеющиеся ЛЭП. Ведь вам все равно придется это делать, и очень важно, чтобы между Балтийскими странами были прочные внутренние смычки”, – сказал еврокомиссар.

BNS

Метки: LitPol Link, Литва, ЛЭП