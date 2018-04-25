Член ИГ* поднял бунт в колонии Таджикистана, убиты 13 заключенных

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В колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда на севере Таджикистана, в ночь на 8 ноября произошел бунт. При его подавлении были убиты 13 заключенных. О беспорядках в тюрьме сообщило «радио Озоди» со ссылкой на источник.

Для подавления бунта в колонию прибыл милицейский спецназ. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием. Начато расследование причин ЧП», — рассказал источник. По его данным, несколько заключенных пострадали при попытке побега, некоторым удалось покинуть территорию колонии. Также сообщалось, что с 22:30 до 23 часов на территории колонии была слышна стрельба.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области сообщает о 13 убитых заключенных. «Тринадцать заключенных были убиты в ходе штурма колонии строго режима в Худжанде, где они подняли бунт», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, один из заключенных, член «Исламского государства»*, разоружил охранника, отобрав у него автомат, и начал стрелять по надзирателям и охране, затем заключенные захватили один из корпусов колонии. Спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

В свою очередь в главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана агентству сообщили, что на месте работает специальная следственная группа, которая устанавливает причины бунта.

По словам очевидцев, на всех дорогах города и на трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.

*»Исламское государство»

NEWSru.com