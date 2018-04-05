Членам Европарламента расскажут о прогрессе проектов по закрытию Игналинской АЭС

Руководство недействующей и находящейся в процессе закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) надеется доказать членам Европарламента (ЕП), что в реализации проектов закрытия станции достигнут большой прогресс, поэтому Евросоюзу (ЕС) следует оказывать им финансовую поддержку и в дальнейшем.

“Вне всякого сомнения, мы надеемся (убедить в важности финансовой помощи – BNS). Мы прикладываеи усилия и работаем для того, чтобы показать свой прогресс в проектах по закрытию”, – сказала BNS пресс-атташе ИАЭС Ина Даукшене.

В четверг ИАЭС посетит делегация пяти членов ЕП. Ее возглавляет германский политик Ингеборг Грессле, в состав делегации также входят социал-демократ Зигмантас Бальчитис и бывший мэр Игналины, “аграрий” Бронис Ропе.

Литовское правительство добивается дальнейшего получения финансирования проектам закрытия ИАЭС от ЕС. Министерство энергетики подсчитало что на закрытие станции нужно еще 1,6 млрд евро. Большую часть этих денег Литва надеется получить из ЕС.

На закрытие ИАЭС из бюджета ЕС на период 2014-2020 годов уже выделено 450,8 млн евро, на период 2007-2013 годы – 837,4 млн евро.

ИАЭС окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию продлятся до 2038 года.

BNS

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