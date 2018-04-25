Члену сейма Литвы Д. Шакалене предоставлена полицейская охрана

🔊 Воспроизвести

Члену сейма Литвы Довиле Шакалене, в адрес которой поступали угрозы, предоставлена полицейская охрана.

«Поступило ее заявление, поэтому полиция обеспечивает все связанные с этим права и охрану потерпевшей. Конкретные меры мы публично не комментируем», — сказал BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Сама Д. Шакалене тоже не комментирует обстоятельства предоставления ей охраны.

Недавно почти двадцать членов сейма обратились к генпрокурору в связи с угрозами в адрес Д. Шакалене.

Члены сейма хотят узнать, начала ли прокуратура досудебное расследование относительно появившихся публичных угроз в адрес политика. Если это не сделано, парламентарии просят объяснить причины.

Коллеги обращают внимание, что после обнародования истории каунасской семьи Кручинскасов в публичном пространстве было много направленных против Д. Шакалене комментариев и высказываний. Эта парламентарий принимала активное участие в разработке реформы в области прав ребенка, комментировала СМИ и ситуацию Кручинскасов.

По словам авторов обращения в прокуратуру, в социальной сети Facebook распространялся фотомонтаж, где Д. Шакалене изображена в форме с символикой нацистской Германии, а рядом с ней виден силуэт девочки, также на одном портале была опубликована ее фотография с мишенью на лбу.

Как говорят члены сейма, парламентарий получала и угрозы убить ее.

BNS