Члены датской радикальной партии публично сожгли копии Корана, заранее смазанные свининой

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Датская антиисламская политическая партия Stram Kurs вызвала бурную реакцию у граждан страны, после того, как ее сторонники сожгли копии Корана в знак протеста против молитвы сторонников организации «Хизб ут-Тахрир» перед зданием датского парламента.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, молитва сторонников мусульманской организации была посвящена жертвам двух террористических нападений в Новой Зеландии. Всего в акции сторонников организации «Хизб ут-Тахрир» приняли участие около 300 человек.

В свою очередь, сторонники известной своими радикальными взглядами организации Stram Kurs решили провести контр-демонстрацию, расположившись на другом берегу канала, который разделяет здание парламента с остальным городом. Здесь радикалы начали сжигать копии Корана.

Кадры, попавшие в местные СМИ, показывают лидера Stram Kurs Расмуса Полудана и других сторонников радикальной партии, собравшихся на краю площади, в то время как на заднем плане можно услышать митинг исламистов. Затем человек начинает разжигать книгу в маленьком гриле, а другие начинают греть руки от огня. В партии было отмечено, что перед сожжением Коран был обмазан свининой, члены организации ранее назвали такие действия «Беконом а-ля Коран».

Stram Kurs является антиисламской партией, которая хочет запретить религию и положить конец «не западной иммиграции в Данию». В связи со своими провокационными действиями члены партии так и не смогли получить достаточно голосов для получения места в парламенте, городском и областном советах Дании. Тем не менее члены партии регулярно попадают в заголовки газет со своими актами по сжиганию Корана. Датское законодательство не может привлечь их к ответственности в связи с тем, что закон о богохульстве был отменен в 2017, в том же году была основана партия Stram Kurs.

Отметим, что действия партии Stram Kurs вызвали недовольство и критику в Дании.