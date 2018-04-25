Члены Конгресса США в Литве обсудят ситуацию с безопасностью

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Делегация членов Конгресса США в четверг прибыла в Литву, где планирует провести встречи с представителями властей страны и обсудить ситуацию с безопасностью.

Делегация из шести членов Палаты представителей под руководством конгрессмена-республиканца Хола Роджерса встретится с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, представителями Сейма и Министерства обороны.

Гости с премьер-министром обсудят вопросы американо-литовских отношений и проблемы с ситуацией в области безопасности в регионе. Также планируется обсудить совместные проекты в области безопасности и обороны, поддержку евроатлантического курса Украины и Грузии.

BNS