Восемь членов сейма Литвы и первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис в четверг утром встретились с находящимся в Вильнюсе духовным лидером Тибета Далай-ламой.

В. Ландсбергис встретился с Далай-ламой отдельно.

Председатель парламентской Группы солидарности с тибетцами Андрюс Навицкас сказал BNS, что на встрече политиков и общественных деятелей с Далай-ламой обсуждались значение культуры, военные конфликты и климатические изменения.

Его заместитель в Группе солидарности Арунас Гялунас сказал, что на встрече было уделено немного внимания ситуации самого Тибета.

«Он, конечно, осудил грубое применение силы, насилие и даже упомянул о большевизме, и сказал, что (Владимир — ред.) Ленин испортил марксизм и сделал из него воинствующую, мстительную систему», — сказал парламентарий BNS.

А. Гялунас сказал, что во время встречи ощущал связь между стремлениями Тибета к автономии и Литвы — к независимости.

А. Навицкас выразил сожаление, что в этот раз руководители страны не встретятся с духовным лидером Тибета.

«Мне кажется, что это кратковременная точка зрения. Мне кажется, что руководители нашего государства, если говорить о главе сейма и главе правительства, забывают, что мир любит сильных и тех, у кого есть принципы, а те, кто пытается угадать ветер, видеть экономическую выгоду, в итоге проигрывают», — сказал парламентарий.

По его словам, президент «пыталась дипломатично игнорировать» этот визит Далай-ламы: «Я думаю, что президент выиграла бы, если бы встретилась».

Премьер Саулюс Сквярнялис в среду сказал, что не было взаимной потребности во встрече с Далай-ламой.

После визита в Литву Далай-лама посетит Латвию.

BNS