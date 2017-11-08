ЧП в аэропортах Балтии

Территории аэропортов, как, впрочем, и другие объекты транспортной инфраструктуры, относятся к зонам повышенной опасности. В аэропортах Балтии в конце минувшей недели произошли инциденты.

В минувшую пятницу в соседней Латвии, в международном аэропорту «Рига» произошло ЧП, в результате которого было повреждено крыло самолета Bombardier Q400, принадлежащего авиакомпании airBaltic. В официальном сообщении авиакомпании говорится, что «авиакомпания airBaltic подтверждает, что 3 ноября самолет Bombardier Q400 Nextgen, начав движение со стоянки, концом правого крыла немного задел трап терминала. Оценив обстоятельства происшествия, выяснилось, что трап близлежащей стоянки был перемещен и загораживал траекторию передвижения данному самолету. Для airBaltic безопасность является приоритетом. Соблюдая международные процедуры и порядок, была проведена полная проверка самолета, чтобы незамедлительно начать ремонтные работы, и чтобы уже в эту неделю можно было возобновить полеты на этом самолете. Сейчас авиакомпания airBaltic в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами проводит детальный анализ ситуации в соответствии с порядком ICAO Annex 13. Более подробную информацию airBaltic сможет предоставить после окончания расследования».

В субботу, 4 ноября, полиция на два часа закрыла здание Таллинского аэропорта после того, как в ходе досмотра в багаже одного из пассажиров был обнаружен подозрительный предмет, сообщают эстонские СМИ. По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии, в 10.46 у одного из пассажиров в багаже был найден подозрительный предмет. На место были вызваны саперы и полиция, которые для предотвращения риска эвакуировали аэропорт. При проверке выяснилось, что в багаже была предназначенная для мужчин электрическая секс-игрушка. Через два часа работа аэропорта возобновилась.

В воскресенье, 5 ноября, в 17.21, полиция Вильнюса получила сообщение об обнаружении опасных предметов в помещениях компании Litcаrgus, находящихся недалеко от аэропорта. Одно из направлений работы компании – перевозка грузов по международным авиамаршрутам. В ходе проверки багажа сканером обнаружили два похожих на гранату предмета. Был введен план «Щит», люди эвакуированы. Позже глава отдела стратегической коммуникации аэропорта Индре Балтрушайтене сообщила: «В 17.10 в находящемся в аэропорту Вильнюса грузовом терминале Litcargus обнаружены, как подозревают, две гранаты. В соответствии с требованиями безопасности работники вызвали полицию. В 17.45 в аэропорт прибыли сотрудники Aras. Терминал Litcargus был окружен и эвакуирован. Влияния на запланированные рейсы это не оказало. Пассажиры аэропорта продолжают в безопасности ожидать своих вылетов в терминале».

Позже, около 18.10, полиция сообщила, что информация не подтвердилась. План «Щит» был отозван. Выяснилось, что представлявшие угрозу предметы – две бутылки в форме гранаты с алкогольными напитками. При проверке груза сканером их можно спутать с настоящими гранатами.

Метки: Bombardier Q400, ICAO Annex 13, N45 (1185) 9 ноября, аэропорт