ЧП в метро Петербурга: очевидцы сообщили о взрыве

В метро Петербурга произошел теракт – пока об это официально не объявлено. В перегоне между станциями “Сенная площадь” и “Технологический институт” взорвалось самодельное взрывное устройство. Есть информация, что было заложено две самодельных бомбы. Более того, на станции “Площадь Восстания” найдены взрывное устройство, которое не сработало. Взрыв (или взрывы) в метро осуществил не террорист-смертник, самодельное взрывное устройство, скорее всего, было оставлено в вагоне. Сейчас все станции метро закрыты.

Официально известно, что 10 человек погибли и 50 пострадали. Среди раненых есть дети. Президент РФ Владимир Путин, находящийся в Петербурге и выслушавший доклад о случившемся, подтвердил гибель “нескольких” человек.

Очевидцы в соцсетях сообщили о двух взрывах на станциях “Сенная площадь” и “Технологический институт”, но в петербургском метрополитене подтвердили только один. В вагоне “предположительно” произошел взрыв неустановленного предмета, сообщает со ссылкой на источник в метрополитене РИА “Новости”.

– Петербургское метро полностью закрыто после теракта

– Путин подтвердил, что из-за взрыва в метро в Петербурге погибли несколько человек

– На станции метро “Площадь Восстания” найдена еще одно взрывное устройство

Сразу после взрыва, прогремевшего около 14:30, были закрыты три станции – “Садовая”, “Площадь восстания” и “Технологический университет”. Затем число закрытых станций увеличилось до десяти, потом закрылись все станции петербургского метро.

Сообщается о десяти погибших и 50 раненых, данные уточняются

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что в результате взрыва в вагоне метро на станции “Сенная площадь”, по предварительным данным, погибли 10 человек, есть раненые. Источник отметил, что точное число пострадавших уточняется.

“Предварительно 10 человек погибли, еще 20 получили ранения, преимущественно осколочного характера”, – подтвердил источник “Интерфакса”. Источник РИА “Новости” сообщил о 30 раненых, ТАСС сообщает о 50 пострадавших при взрыве.

Со станций “Технологический институт” и “Сенная площадь” происходит эвакуация пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы подземки. Часть пострадавших приходится извлекать из искореженного взрывом вагона при помощи спецтехники, уточнили “Интерфаксу” неофициально.

Характер повреждений в вагоне свидетельствует о том, что самодельное взрывное устройство было оставлено злоумышленниками в поезде перед тем, как он отправился с “Сенной площади” к “Технологическому институту”, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в настоящее время на первый план вышла версия об экстремистском или националистическом следе.







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Метки: взрыв, метро, Сенная площадь, Технологический институт