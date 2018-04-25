Чрезвычайное положение на дорогах

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С учетом погодных условий последних дней компания Kelių priežiūra, ответственная за ремонт и уборку дорог, объявляет чрезвычайное положение.

Директор Департамента надзора и строительства дорог Пятрас Джярвус утверждает, что из-за тяжелых климатических условий растет число дорожных происшествий. Большинство из них происходит на районных дорогах, которые находятся на низшем уровне и не посыпаются.

В связи с чрезвычайной ситуацией принято решение выделить больше техники на очистку районных дорог.

Для дорожников эта зима намного сложнее, чем прошлая. За один только месяц зимы было рассыпано 53 тонны соли, а это половина всего количества за весь прошлый зимний сезон.

В настоящее время в Литве почти 11 тыс. км не посыпаемых дорог.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ