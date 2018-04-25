Чрезвычайное положение на дорогах

С учетом погодных условий последних дней компания Kelių priežiūra, ответственная за ремонт и уборку дорог, объявляет чрезвычайное положение.
Директор Департамента надзора и строительства дорог Пятрас Джярвус утверждает, что из-за тяжелых климатических условий растет число дорожных происшествий. Большинство из них происходит на районных дорогах, которые находятся на низшем уровне и не посыпаются.
В связи с чрезвычайной ситуацией принято решение выделить больше техники на очистку районных дорог.
Для дорожников эта зима намного сложнее, чем прошлая. За один только месяц зимы было рассыпано 53 тонны соли, а это половина всего количества за весь прошлый зимний сезон.
В настоящее время в Литве почти 11 тыс. км не посыпаемых дорог.
Подготовлено по BNS и литовским СМИ