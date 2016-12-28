Чрезвычайное Рождество

Минувшее католическое Рождество в столице Литве прошло под знаком чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с образованием в центре Вильнюса, рядом с современным высотным зданием бизнес-центра Green hall, провала. Из здания были эвакуированы люди.

«Авария сточных труб в Вильнюсе – экологическая катастрофа»

23 декабря на ул. Упес у строительной площадки бизнес-центра Green hall были повреждены две трубы, по которым текут сточные воды из микрорайонов Жирмунай, Антакальнис, Балтупяй и Ерузале. Мэр Вильнюса обратился к жителям Вильнюса с просьбой насколько это возможно снизить расход воды. Часть отходов попала в реку Нярис. Самоуправление объявило в городе чрезвычайную ситуацию.

24 декабря днем на месте аварии был укреплен доставленный ночью грунт, что позволило продолжить восстановление работы трубопровода, а вечером трубы были соединены и возобновлена их эксплуатация.

«Авария и прорыв двух магистральных труб сточных вод в Вильнюсе – одна из крупнейших экологических катастроф последнего времени, ее воздействие на окружающую среду будет оценено в ближайшее время», – утверждает министр окружающей среды Кястутис Навицкас. Наиболее крупный вред может быть, отметил он, нанесен популяциям лосося и тайменя в реке Нярис.

«По предварительным данным, имелись благоприятные природные условия «для уменьшения воздействия на окружающую среду, – значительный подъем воды в Нярис, сточные воды разбавились большим соотношением воды. Другой фактор – холодная погода, отчего бактерии плохо размножаются. Все это вселяет надежду, что воздействие будет невелико, но самое большое беспокойство вызывает воздействие на популяции лосося и тайменя, которых до сего времени можно было ловить в Вильнюсе», – сказал в интервью радиостанции Žinių radijas министр.

Разрешение на проведение работ по строительству торгового центра Green Hall 3 по ул. Упес, где произошла авария и прорыв двух магистральных труб сточных вод на месте строительства подземной автостоянки, было выдано 13 декабря этого года. Это разрешение Вильнюсское самоуправление выдало компании Upės projektai, входящей в управляемый бизнесменом Арунасом Мартинкявичюсом концерн SBA компании Urban Inventors. «Проект был подготовлен согласно всем требованиям, согласован и утвержден всеми ответственными учреждениями. Перед этим на будущей строительной площадке были проведены все геологические и археологические исследования», – говорится в сообщении главы отдела SBA по связям с общественностью Виргинии Дунаускене. По ее словам, Upės projektai является владельцем участка, на котором идет строительство зданий Green Hall. По словам В. Дунаускене, Upės projektai не занимается строительством, компания ответственна за развитие этого делового центра и нанимает другие компании. Земельные работы осуществляет на участке по ул. Упес компания Stiebasta, а проектированием опорных стен и фундамента, оборудованием занимается фирма Vilniaus rentinys.

Сформирована специальная комиссия по оценке причин аварии и ее последствий.

Гора Гядиминаса закрыта для посещений

В столице Литвы не один такой экологически опасный участок. В канун Рождества было объявлено о закрытии для посетителей символа литовской столицы – горы Гядиминаса. Пока чиновники разбираются между собой, кто же все-таки должен взяться за выполнение конкретных работ, гора обрушивается не только на восточном, но и на западном склоне. Истины ради стоит напомнить, что гора подвергалась обрушению и раньше. По-разному, в зависимости от технических возможностей тех или иных эпох, ее пытались укреплять. Как отмечают эксперты, нынешнее стремительное разрушение началось после того, как были убраны деревья с горы Гядиминаса, которые своей корневой системой сдерживали оползни. Но почему-то не называют инициаторов, исполнителей столь непрофессиональных решений?

Обвал запруды

Еще одно экологическое происшествие случилось в парке Бельмонтас. Не так давно рухнула запруда в Бельмонтасе на реке Вильняле, после чего часть рыбы оказалась в ловушке – попала в канал, проходящий через мельницу. На минувшей неделе, 22 декабря провели операцию по спасению рыбы, в ней приняли участие представители Службы охраны природы и некоторые рыбаки. Вооружившись садками, вылавливали рыбу, чтобы выпустить ее из канала в реку. К сожалению, падение запруды пережила не вся рыба – рыбаки достали из канала немало дохлой рыбы. Как отметил представитель Министерства охраны окружающей среды Вилмантас Грайчюнас, ущерб природе нанесен небольшой. «Да, есть дохлая рыба, но ее количество не катастрофическое. Все же основная масса молодняка лосося и кумжи держалась в основном русле Вильняле, поэтому обвал запруды на них не сказался”», – сказал Грайчюнас.

Цепь экологических происшествий в Вильнюсе свидетельствует о том, что городскому хозяйству катастрофически не хватает профессионалов. Умение манипулировать словами, рассуждать о геополитической ситуации никак не поможет в решении реальных городских проблем.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Авария, гора Гядиминаса, Обвал, Рождество, экологическая катастрофа