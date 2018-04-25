Что делать с лесной красавицей после Нового года

Вильнюсское самоуправление призывает жителей оставлять рождественские елки в специальных местах – в этом году во всем городе около 80 точек сбора елок, это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Елки с этих мест будут вывозить в течение всего января.

Вильнюсское самоуправление просит жителей попрощаться с елками цивилизованно, не бросать их около контейнеров для коммунальных отходов, не бросать во дворах.

Специалисты советуют живые елки в вазонах в первую очередь посадить, а если для этого нет возможностей, отвезти их на площадки для компостирования зеленых отходов. На них собирают и срубленные, и росшие в вазонах ели.

Самоуправление напоминает, что за брошенные в неположенном месте елки может грозить штраф до 600 евро.

Список 78 точек по сбору елок:

Елки могут быть доставлены следующим компаниям:

ЗАО „Biastra Plius“, ул. Титнаго 74, Вильнюс, часы работы: с 7:30 до 16:00 (с понедельника по пятницу). Телефон 8612 69 586;

ЗАО „Juknevičiaus kompostas», ЗАО, ул. Лиепкалнио 172, рабочее время: с 8:30 до 16:30 (с понедельника по пятницу). Тел: (8 5) 215 2159.

Кроме того, в Вильнюсском регионе ели без очереди можно сдать на всех Площадках сбора крупногабаритных и зеленых отходов. Список сайтов, адреса, часы работы и другая соответствующая информация, здесь .

Информация «ЛК», vilnius.lt