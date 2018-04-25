Что делать в случае потери номерных знаков?

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В повседневной жизни бывают ситуации, когда во время дорожно-транспортного происшествия или ливня иногда теряются, а иногда приходят в негодность номерные знаки автомобилей. Regitra напоминает, что водители не могут участвовать в движении транспорта, если на машине нет номерных знаков.

Во время регистрации автомобиля в Regitra выдаются два одинаковых номерных знака. Они представляют собой уникальное сочетание цифр и букв, чтобы во время движения их легко могли опознать правоохранительные органы и другие участники движения. Так, если произошло ДТП, то следует указать или сфотографировать номера другого автомобиля, чтобы можно было идентифицировать владельца транспортного средства или управляющего им.

Важно отметить, что автомобиль должен иметь два номерных знака, а водитель должен позаботиться о том, чтобы знаки были хорошо видны. Напоминаем, что номерные знаки должны быть установлены на определенных местах, а не, например, за стеклом автомобиля.

Если потерялись или испортились номерные знаки машины, то следует немедленно обратиться в Regitra за получением новых знаков или выдачей дубликата.

Новые номерные знаки можно заказать непосредственно по Интернету в системе регистрации дорожно-транспортных средств (eKETRIS): www.eregitra.lt/eketris-web. После оплаты знаки и новое удостоверение регистрации курьер доставит вам на дом в течение 1-2 рабочих дней.

Если потерялась одна табличка номерного знака, то можно обратиться за получением дубликата. В этом случае надо прийти в подразделение Regitra, имея при себе документ, удостоверяющий личность, удостоверение регистрации автомобиля и вторую сохранившуюся табличку номерного знака. Если номерной знак не будет соответствовать современному стандарту, то будет заменена и оставшаяся табличка.

Найденную табличку номерного знака автомобиля можно вернуть владельцу двумя способами: передать Regitra, которая передаст ее владельцу, или же передать в полицию.

Полиция вернет номерной знак владельцу автомобиля или передаст в Regitra. Работники Regitra по телефону сообщат владельцу о найденном номерном знаке, а если телефон не указан, то сообщат в письменном виде в течение трех рабочих дней. Если человек, нашедший номерной знак, не хочет или не может прибыть в ближайшее подразделение Regitra, то номерной знак можно прислать по почте.

В случае передачи в Regitra найденного номерного знака автомобиля составляется акт, в котором указываются сочетание букв и цифр номерного знака, количество возвращенных табличек, страна, выдавшая номерные знаки, состояние возвращенных предметов.

Возвращенная табличка номерного знака транспортного средства хранится в течение месяца, за исключением тех случаев, когда вместо возвращенного номерного знака выдается новый государственный номер или табличка полностью износилась. Если найденные таблички владелец транспортного средства не забирает, то они уничтожаются.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ