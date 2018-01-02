Что наблюдать в политической, культурной и общественной жизни Литвы в 2018 году

Новостное агентство BNS представляет обозрение важных событий политической, культурной и общественной жизни Литвы в 2018 году.

Три реформы. Правящим предстоят три теста, которые покажут их способность к проведению в жизнь важных реформ. Усиливается давление на власть, чтобы она начала налоговую реформу и улучшила сбор налогов с целью пополнения бюджета, снижения уровня бедности. Весной ожидаются предложения правительства о том, как снизить налогообложение трудовых отношений и реорганизовать пенсионную систему. В новом году должны быть приняты решения об объединении части высших школ, однако критики, наверное, отметят отсутствие системной реформы сферы высшего образования. Есть шансы, что в Литву придет английский университет. Предстоят дискуссии о новой модели финансирования с отказом от системы студенческих корзинок. Весной в центре внимания может оказаться реорганизация государственной службы, предусматривающая сокращение числа госслужащих и повышение их зарплат, но возникают сомнения, как министру внутренних дел Эймутису Мисюнасу, у которого нет прочного политического тыла, удастся убедить фрагментированный сейм.

Гости. 16 февраля, в день столетия восстановления Литовского государства, жителей страны поздравят в Вильнюсе президенты Германии, Польши, Украины, Латвии, Эстонии, Грузии, председатель Еврокомиссии, члены королевских семей Швеции и Дании. Летом президент организует форум женщин-лидеров, на него могут приехать и две наиболее влиятельных женщины-политика Европы – канцлер Германии Ангела Меркель и английский премьер Тереза Мэй. Одним из главных событий десятилетия может стать визит папы римского Франциска в Литву в сентябре. В следующем году Литву также могут посетить премьер Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Разогрев перед президентскими выборами. В этом году выборов не будет, но постепенно будут набирать силу дискуссии о потенциальных кандидатах на президентских выборах и пиар-акциях претендентов. И все же наиболее серьезные кандидаты, по всей видимости, отложат обнародование своего решения до 2019 года. Действия Саулюса Сквярнялиса, Гитанаса Науседы, Висвалдаса Матийошайтиса, Вигаудаса Ушацкаса, Ингриды Шимоните и некоторых других политиков все чаще будут оцениваться сквозь призму президентских выборов.

Дипломатия. Литва надеется в июне получить приглашение вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития. Власти надеются, что членство в клубе успешных экономик улучшит образ страны в плане привлечения инвестиций и упрощения доступа к экспертной помощи, однако другие полушутя-полусерьезно говорят, что после вступления может исчезнуть давление продолжать необходимые реформы. В международной политике Литве, возможно, придется лавировать между позициями дуэта США и Германии – Франции, все чаще расходящимися. Не исключено, что в связи с усилением внутри Евросоюза идеи “разноскоростной” Европы придется начать выбирать – быть частью ядра вместе с французами и немцами, но без поляков и скандинавов, или же остаться на периферии и быть свободными от обязательств относительно общего бюджета еврозоны и общих налогов. Литва, по всей видимости, воздержится, если придется голосовать по вопросу о санкциях в отношении Польши.

Дело о политической коррупции. Суд должен начать рассмотрение дела о политической коррупции, в котором обвинения предъявлены концерну MG Baltic , Либеральному движению и Партии труда, а также группе политиков и бизнесменов. Публикация некоторых деталей обвинения может нанести еще один удар по репутации этих лиц, возможно и по доверию ко всей политической системе. Правоохранительные органы, возможно, испытают давление по причине длительного срока расследования – бывший тогда лидером либералов задержан еще в мае 2016 года.

Страсбургские дела. В этом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может огласить решение по предупреждениям о том, что в Литве могла действовать секретная тюрьма ЦРУ. Это дело рассматривается необычно долго – публичное заседание состоялось полтора года назад. Страсбургские судьи в следующем году также рассмотрят жалобу польского концерна Orlen по поводу назначенного Литвой штрафа за нарушения конкуренции, и выяснит, законно ли была привлечена к ответственности дочь писателя Витаутаса Пяткявичюса за оскорбление чести и достоинства лица.

Руководители. Президент до марта должна определиться назначать ли на второй срок полномочий глав Службы спецрасследований и Службы публичных закупок Саулюса Урбанавичюса и Диану Вилите. Весной Совет Литовского радио и телевидения Lietuvos radijo ir televizija выберет своего руководителя. В последнее время политики выдвигают вопросы по поводу деятельности главы LRT Андрюса Сяурусявичюса, однако он пока не определился по поводу третьего срока руководства.

Культура. Культурная жизнь Литвы обогатится программой празднования столетия восстановления государства, а одним из основных акцентов должна стать презентация публике Акта о восстановлении независимости от 16 февраля, обнаруженного в Берлине. Осенью на месте бывшего столичного кинотеатра Lietuva откроется частный музей современного искусства MO , меценатами которого стали Дангуоле и Викторас Буткасы.

Поиски могилы Ванагаса. Продолжением больших находок 2017 года – останков повстанцев и акта 16 февраля – может стать идентификация могилы одного из наиболее известных литовских партизан, боровшихся с советской властью Адолфаса Раманаускаса – Ванагаса. Археологические исследований на вильнюсском кладбище в микрорайоне Антакальнис намечены на весну.

Оборона. В июне в Литве планируются крупнейшие военные учения в истории страны – в разных местах страны одновременно будут тренироваться более 10 тыс. литовских военных и военных других стран НАТО. В июле на саммите НАТО Литва надеется услышать решения, которые будут способствовать укреплению воздушной обороны Балтийских стран.

Длинные выходные. Литовцы смогут радоваться длинным выходным, празднуя столетие восстановления государства 16 февраля и День коронации Миндаугаса, 6 июля, оба праздничных дня выпадают на пятницы.

BNS

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