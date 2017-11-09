Что надо знать, когда уходите в неоплачиваемый отпуск?

Ежегодно тысячи работников уходят в неоплачиваемый отпуск, который не является альтернативой ежегодного отпуска, потому что этот период не считается страховым, а потеря социального страхования может иметь различные последствия. Если неоплачиваемый отпуск продолжается более одного месяца, это означает, что за него не платятся взносы по государственному социальному страхованию (ГСС) и обязательному страхованию здоровья (ОСЗ), поэтому эти взносы надо уплатить самостоятельно. Существует несколько ситуаций, когда появляются не страховые периоды, и на это надо обратить особое внимание.

В связи с прекращением уплаты взносов по ГСС не накапливается стаж для выплат по болезни, по материнству, по уходу за ребенком. Человек, заболевший во время неоплачиваемого отпуска, не может получить выплату по болезни, а человек, который ухаживает за больным членом семьи, не получает выплату по уходу.

Если гражданину в дальнейшем понадобится зарегистрироваться на Бирже труда, то выплата по безработице будет меньше или вообще может быть не выделена, если у человека нет предусмотренного в правовых актах стажа по страхованию безработицы – 12 месяцев за последние 30 месяцев.

Возможна самостоятельная уплата взносов

В мае этого года правительство Литвы детализировало применение Закона о страховании здоровья, появилась новая группа лиц, в отношении которых предусмотрено обязательство самостоятельно платить взносы по ОСЗ. С учетом этого постановления, если работник берет отпуск без содержания в размере 30 или более дней (больше чем весь календарный месяц) и за этот период не имеет никаких доходов, связанных с трудовыми отношениями или самостоятельной деятельностью, с которых насчитывались бы взносы по ОСЗ, а также он не попадает в категорию лиц, которые застрахованы на средства государства, то появляется обязательство самостоятельно страховаться по обязательному страхованию здоровья. Эти взносы подсчитываются с 1 июня 2017 года, а уплатить их следует в следующем году до 1 мая 2018 года.

Важно знать, что в этот период не прекращается обязательное страхование здоровья, поэтому можно обычно пользоваться гарантируемыми медицинскими услугами.

Напоминаем, что тариф взносов по ОСЗ составляет 9% от минимальной месячной заработной платы и в настоящее время составляет 34,2 евро. Взнос в таком размере следует уплачивать за каждый месяц всего отпуска без содержания. Самостоятельно взносы за календарный год можно уплатить не позднее, чем до 1 мая следующего года. Своевременно не уплаченные взносы по ОСЗ могут быть взысканы в порядке, предусмотренном законом.

Самостоятельно страховаться во время отпуска без содержания не следует в тех случаях, когда человек застрахован на средства государства, у него недуг, он получает пенсию, накопил необходимый стаж для пенсии и т. д. или уплачивает взнос по ОСЗ со средств, получаемых по авторскому договору, по документу об индивидуальной деятельности и др.

Нестраховые периоды

Специалисты «Содры» подчеркивают, что если работник не получает заработную плату и не платит предусмотренных в правовых актах взносов по государственному социальному страхованию и обязательному страхованию здоровья, то нестраховые периоды могут появиться и по другим причинам. Вот наиболее частые причины появления нестраховых периодов (в тех случаях, когда во время этих периодов работник не получает заработную плату):

* отпуск без содержания;

* отпуск для повышения квалификации;

* творческий отпуск;

* отпуск для учебы;

* периоды отстранения от работы (от должностей);

* прогулы;

* периоды проверки здоровья у военнообязанных, воинской службы или учебных военных упражнений;

* уход за ребенком до трехлетнего возраста, когда фактически ребенка воспитывали дедушка, бабушка или другие родственники.

В редких случаях нестрахованный период может возникнуть у работника во время временной нетрудоспособности, когда нельзя выдать документ о нетрудоспособности, а выдается медицинская справка 094/а, неявка с разрешения администрации, когда за это не выплачивается заработная плата, или в другие периоды неявки на работу (службу) без уважительной причины или в других случаях, предусмотренных в правовых актах.

По данным «Содры», ежегодно в неоплачиваемый отпуск продолжительностью более одного месяца (но не более одного года) уходит свыше 15 тыс. человек, а более продолжительный, чем один месяц (но не более одного года) не страховой период по разным причинам имеет свыше 31,5 тыс. человек.

Как узнать, надо ли самостоятельно платить взнос

Те работники, у которых в связи с не страховыми периодами появятся обязательства самостоятельно платить взносы по ОСЗ после появления обязательства, в начале следующего года будут информированы об этом в личном разделе «Содры», а те работники, которые указали в «Содре» свои контактные данные, будут информированы и по другим каналам.

Обращаем внимание, что появившиеся в упомянутых случаях взносы по ОСЗ, которые надо платить самостоятельно, уплачиваются не ежемесячно, а до 1 мая следующего года за прошедший календарный год. Узнать, нет ли у вас задолженности по ОСЗ, вы также сможете на интернет-сайте «Содры» по адресу www.sodra.lt/pasitikrink, после того, как будут подсчитаны взносы за прошлый год.

Страхование по обязательному страхованию здоровья можно проверить и в системе Государственной больничной кассы.

Инф. «ЛК»

Метки: N45 (1185) 9 ноября, неоплачиваемый отпуск