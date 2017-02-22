Что нас ждет после 2020 года?

По мере роста неопределенности в мире будет увеличиваться количество экономических вызовов, которые неизбежно затронут маленькую и открытую экономику Литвы, объявила Конфедерация промышленников Литвы. Масштабная помощь Брюсселя начнет сокращаться уже с 2020 года.

Хотя на данный момент сильный пульс экономики помогают поддерживать средства инвестиционных фондов ЕС, не секрет, что после 2020 года эта поддержка значительно сократится. При этом готовность страны к потере финансовых вливаний со стороны Брюсселя вызывает вопросы.

«Нынешняя ситуация в мире на самом деле неспокойная: мы видим усиливающиеся идеи дезинтеграции, связные с Brexit в Соединенном Королевстве, выборами в США, предстоящими выборами во Франции, Германии и Голландии, референдумом в Италии. Европе не удается совладать с кризисом беженцев, набирает силу влияние популистских партий, возникает все больше несогласий по вопросу поощрения роста экономики. Если страны ЕС не найдут общего языка по этим вопросам, возникнет риск того, что рост экономики так и не наберет обороты, а проблемы ЕС затянутся или — что еще хуже — приведут к новому всеобщему кризису», — отмечает президент Конфедерации промышленников Литвы Робертас Даргис.

По его словам, эти перемены неизбежно затронут Литву, поэтому решения необходимо искать уже сейчас: «Поскольку растет неопределенность в мире, нужно говорить о том, какую домашнюю работу мы должны выполнить, если хотим гарантировать устойчивый рост государства и после 2020 года, когда средства инвестиционных фонов ЕС, предназначенные для поддержания и укрепления жизнеспособности нашей экономики, значительно сократятся. Готовы ли мы к устойчивому росту после 2020 года?»

Следующие четыре года будут очень важными для Литвы, поэтому нынешней власти необходим четкий план действий, как гарантировать устойчивый рост экономики страны, считают промышленники. После того, как начнется последний период финансирования ЕС, предпринимателям придется лучше обдумывать создаваемые бизнес-планы, поэтому тенденции европейской экономики — прогнозы на 2017 год и предполагаемый сценарий до 2020 года — чрезвычайно важная задача, отмечает главный стратег группы SEB Мариус Дахейм.

«Инвестиции ЕС — один из важнейших источников общественных инвестиций страны, поэтому, понимая, что потоки инвестиций сократятся, и мы можем столкнуться с недостатком средств на инвестиции, мы обязаны и дальше каждый евро инвестировать так, чтобы он принес отдачу. Все — и те, кто принимает решения, и те, кто реализует проекты, — должны стремиться к измеримой пользе для жителей — увеличению новых долговременных рабочих мест, развитию бизнеса в регионах, сокращению социальной изоляции и бедности», — заверила вице-министр финансов Литвы Лорета Маскалевене в рамках специальной конференции, посвященной экономике Литвы после 2020 года, которую организовала Конфедерация промышленников Литвы.

Кроме того, вице-министр обратила внимание на то, что в нынешний период предпринимаются попытки правильно использовать прогрессивные методы финансирования инвестиций — использовать не субсидии, а финансовые меры и скопить фонды с возвращающимися средствами, которые повторно выделялись бы на финансирование новых инвестиций.

«Благодаря «возобновляющемуся» характеру финансовые меры позволяют достигнуть лучших результатов, когда имеется та же самая сумма денег. С учетом этого мы планируем расширять список сфер, которым финансирование будет выделяться на такой основе, и вносить в них проекты обновления общественных зданий самоуправлений, водоотведения, развития региональных, магистральных дорог и другие проекты», — отметила вице-министр финансов.

По данным Министерства финансов, в период 2007-2013 годов с помощью финансовых мер было инвестировано около 443 млн евро из фондов ЕС и средств общего финансирования в сферу повышения энергетической эффективности и финансирования бизнеса, дополнительно было привлечено около 540 млн евро частных средств.

В период 2014-2020 годов с помощью таких мер инвестировано более 600 млн евро средств фондов ЕС — учреждены 6 фондов в сфере модернизации многоквартирных домов и общественной инфраструктуры и финансирования бизнеса, планируется привлечь еще около 866 млн евро частных средств.

Во время конференции было отмечено, что основа долговременного экономического роста напрямую связана с инвестированием в продукты, которые создают более высокую добавочную стоимость, поэтому бизнес-страны, стремясь успешно конкурировать на быстро меняющемся глобальном рынке, обязаны внедрять инновации.

Если двигаться в этом направлении, жизненно важно использовать инвестиции ЕС, направляя их в научные исследования, экспериментальное развитие.

Установлено, что в 2018 году Еврокомиссия объявит свое мнение о финансовой перспективе после 2020 года, тогда начнутся переговоры, как должны быть распределены средства структурных фондов ЕС во всем ЕС.

Согласно новейшим данным, в Литве в 2014-2020 годах общая стоимость проектов, осуществляемых с помощью инвестиций ЕС, достигает 1,6 млрд евро. Из них больше всего проектов реализуется в сферах охраны окружающей среды, транспорта и связи, бизнеса и энергетической эффективности.

На развитие проектов уже потрачено 897,5 млн евро из средств программы инвестиционных действий ЕС на 2014-2020 годы.

Лешек ДЛУГИ

Метки: Brexit, N8 (1148) 23 февраля, Брюссель, Еврокомиссия, Министерство финансов, Робертас Даргис, экономика Литвы