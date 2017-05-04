Что общего между жирафом и налогоплательщиком?

В природе меньше всех спит жираф – всего два часа в сутки. Мало того, он спит очень чутко. Жираф опасается разных хищников и поэтому спит с перерывами, по ночам, чаще всего по пять минут.

Налогоплательщик спит, может быть, и дольше, но как тот жираф, никогда не может спать спокойно. Даже если вовремя уплатил все налоги, и даже если это ему удалось сделать правильно. Налогоплательщик должен бодрствовать, потому что на заработанные им деньги постоянно покушаются надзиратели «зверинца». Политики, служащие многочисленных казенных ведомств, министерств, налоговой инспекции, а иногда даже коллеги – другие налогоплательщики, нацепившие погоны налоговых экспертов, только и заботятся – кого тут еще «правильно» обложить налогами.

Едва только налогоплательщик вздремнет – гляди – и просыпается с новыми, повышенными налогами. С новыми содровскими налогами в этом году проснулись занимающиеся индивидуальной деятельностью люди и авторы. С новыми налогами встают после короткого сна и платившие раньше меньшие налоги члены правлений предприятий. И конца ночной бессонницы налогоплательщиков не видать. Потому что власти снова засели за стол налоговых реформ, кроят новые налоговые правила. Больше всего перемен, похоже, предстоит в сфере налогообложения доходов жителей.

Стоит упомянуть, что власти доходы населения видят несколько странно, своеобразным «коридорным» взглядом – дескать, все доходы одинаковы – одного происхождения, одинакового содержания. И поэтому должны одинаково облагаться налогом. Мало того, они должны облагаться так, как сейчас облагаются налогом трудовые отношения, т. е. по максимальным тарифам «Содры» и подоходного налога с населения. Власти охвачены идеей равного налогообложения, хотя на первый взгляд она удобная, но она ни хорошая, ни справедливая. Это не оруэлловский путь уничтожения скотного двора, как это пытаются аргументировать. Это именно путь в мир скотного двора Оруэлла, в котором жирафу не будет разрешено любить антилопу.

Почему? Потому, что получаемые жителями доходы – РАЗНЫЕ. Их можно грубо разделить на две совершенно разные группы: трудовые доходы, т. е. получаемые за счет несамостоятельной деятельности, и доходы от бизнеса, т. е. самостоятельной деятельности. В первом случае это доходы в виде заработной платы. Во втором случае – это различные другие доходы, которые человек получает за счет самоорганизованности – за счет инвестиций и самой разнообразной индивидуальной деятельности. Дивиденды, проценты, доходы за счет аренды, доходы от прироста имущества, от индивидуальной деятельности, авторские – эти доходы иные, нежели трудовые доходы. Они иные тем, что получение этих доходов никто не отслеживает. Никакие трудовые кодексы, старые или новые, никакие инспекции по труду, никакие гарантии, здесь нет отпускных и выходных пособий, не будет и пособия по безработице, и никакого другого пособия. Эти доходы гораздо ближе к доходам, заработанным юридическими лицами – предприятиями, к их прибыли.

Как известно, юридические лица могут минусовать из доходов издержки и от оставшейся прибыли уплатят 15-процентный налог с прибыли. Так и на самостоятельные доходы жителей: 15 процентов – это абсолютно максимальный предел налогообложения доходов. Вы скажете, предприятие не болеет и на пенсию не выходит, поэтому ему и «Содра» не нужна. А человеку-то нужна. Ничего подобного! Тут не человеку нужна «Содра», а «Содре» – человек, чтобы как можно большие взносы платил! А когда заходит вопрос о выплатах – тогда и вылезает вся разница трудовых доходов и доходов от деятельности. И остается человек между молотом и наковальней: уплатившим налоги, но без всяких гарантий. В той песенке о жирафе он с антилопой ушел жить к бизонам. А пока еще не ушли, все жирафы, будьте бдительны – власти всегда неугомонны.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT.

Метки: N18 (1158) 4 мая, Мнение, налоги, налогоплательщики, Рута Вайнене, Содра