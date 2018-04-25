Что подготовил 2019 год болельщикам Формулы-1?

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Новый год — это новый сезон, новые надежды и интриги. Что интересного ждет фанатов главного гоночного первенства мира в 2019-м?

Пройдет четыре фестиваля

Как сообщает «RaceFans», в предстоящем сезоне фестивали пройдут в трех странах мира — в апреле в преддверии Гран-при Китая фестиваль пройдет в Шанхае и посвящен он будет 1000-му Гран-при в истории чемпионата мира. Сразу два фестиваля намечены в США — перед Гран-при Канады в Чикаго и в Лос-Анджелесе в преддверии этапа в Остине в октябре. Еще один фестиваль пройдет в Рио-де-Жанейро в преддверии гонки в Бразилии. Любопытно, что в прошлом году фестивали проходили в четырех других городах — Лондоне, Марселе, Милане и Майами. Напомним, что предсезонные тесты Формулы-1 начнутся 18 февраля 2019 года в Барселоне. Первая гонка сезона пройдет в Австралии 17 марта.

Перетасованные до неузнаваемости составы команд

Если вы по каким-то причинам не следили за Формулой-1 последние несколько лет, а в 2019-м решили вновь пополнить ряды болельщиков, то готовьтесь к большим сюрпризам. В результате всех потрясений на рынке пилотов в прошлом году составы команд изменились на 70% по сравнению с 2016-м, на 65% по сравнению с концом 2017-го и на 60% относительно 2018-го! На своих местах остались лишь восемь гонщиков: Льюис Хэмилтон (Mercedes), Валттери Боттас (Mercedes), Себастьян Феттель (Ferrari), Макс Ферстаппен (Red Bull), Нико Хюлькенберг (Renault), Серхио Перес (Racing Point), Кевин Магнуссен (Haas) и Ромен Грожан (Haas). А ведь в 2018-м, по сравнению с финальной гонкой предыдущего сезона, место «прописки» сохранили ни много ни мало 18 пилотов!

Лишь чемпионский Mercedes и команда Haas не расстались ни с одним из своих гонщиков. Сменили состав на все сто процентов коллективы McLaren (Карлос Сайнс и Ландо Норрис), Sauber (Кими Райкконен и Антонио Джовинацци), Toro Rosso (Даниил Квят и Алекс Албон) и Williams (Джордж Рассел и Роберт Кубица). Ну а еще четыре команды обновили линейку гонщиков наполовину: Шарль Леклер отныне будет выступать за Ferrari, Пьер Гасли — за Red Bull, Даниэль Риккьярдо — за Renault, а Лэнс Стролл — за конюшню Racing Point, прежде известную как Force India. И, безусловно, за каждым из этих переходов скрывается своя отдельная интрига, которая добавит красок новому сезону.

Насколько столь грандиозная встряска пелотона скажется на раскладе сил среди команд? Первое представление об этом мы с вами получим на официальных предсезонных тестах, которые традиционно для современной Формулы-1 пройдут в виде двух четырехдневных сессий в Барселоне — с 18 по 21 февраля и с 26 февраля по 1 марта.

Доработанная аэродинамика машин

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в Формуле-1 дорабатывают регламент на аэродинамику. Только за последние десять лет конфигурация машин в первенстве мира дважды менялась кардинально — в 2009-м и 2017-м. А в среднем через два—три года после этого технические требования ощутимо корректировались.

Понятно, что такой высокотехнологичный вид спорта, как Ф1, не стоит на месте и просто обязан идти в ногу со временем. Но в большинстве случаев регламент на аэродинамику меняется не от хорошей жизни, а в попытке решить пресловутую проблему с воздушными завихрениями, которые не позволяют пилотам вплотную преследовать впередиидущую машину. И пока, надо признать, оптимального решения найдено не было, за исключением применения искусственной системы DRS.

Попытка номер N будет в 2019-м. Переднее антикрыло в ширине увеличится на 200 мм и станет выше на два сантиметра, при этом количество вертикальных плоскостей снизу будет ограничено до двух с каждой стороны от носового обтекателя. Заднее антикрыло увеличится в ширину на 100 мм и на 200 мм в высоту, а также будет выдаваться назад на два сантиметра больше. При этом зазор между его верхней и нижней плоскостями при открытии DRS будет составлять не 65 мм, а 85 мм, за счет чего эффективность системы, по некоторым прогнозам, должна вырасти на 25—30%. Одновременно будет запрещено использование аэродинамических элементов вокруг воздухозаборников тормозов, а боковые дефлекторы уменьшатся в высоте на 15 сантиметров.

В теории все эти меры должны помочь облегчить преследование соперника и, значит, обгоны. Но что будет на практике? Скептицизма среди руководителей и инженеров команд, в принципе, предостаточно. Так что чудес ждать, наверное, не стоит. К тому же это своего рода эксперимент технической рабочей группы, которая пытается определить направление глобальных изменений регламента в преддверии сезона-2021.

Впрочем, определенная встряска в раскладе сил в связи с вышеперечисленными переменами все же возможна. Конечно, вряд ли Williams, как BrawnGP в 2009-м, найдет чудо-решение и вдруг окажется среди претендентов на титул. Но локальные изменения — в лидирующей и средней группах пелотона — вполне реальны.

Новые названия и маркировка шин

Забудьте названия Superhard, Hypersoft, Ultrasoft, Supersoft! С 2019-го в обиходе Формулы-1 будут лишь три наименования шин — Hard (белые ободки), Medium (желтые) и Soft (красные). Расширив до максимума линейку составов в 2018-м, а маркировку — до всех цветов радуги, шинные монополисты из Pirelli наконец-то поняли, что для болельщиков смысла в таком огромном разнообразии нет. И правда, зачем им эта лишняя информация, если на отдельно взятом Гран При в распоряжении пилотов и команд все равно априори есть только жесткий, средний и мягкий составы?

Все это вовсе не означает, что общее количество типов жесткости резины в Ф1 урезано до трех. На 2019 год Pirelli усовершенствовала пять составов, которые будут обозначаться кодом с цифрой от одного до пяти — от самого жесткого компаунда до самого мягкого. Но эта информация будет фоновой, чисто для команд и хардкорных фанатов. А на главном плане во время любого Гран При отныне только Hard, Medium и Soft.

Самый долгий сезон в современной истории

Юбилейный, 70-й сезон Королевских гонок не будет рекордным по числу этапов. Как и в 2018-м, в календаре значится 21 Гран При, но продлится чемпионат аж до 1 декабря. С одной стороны, финал в Абу-Даби пройдет лишь на неделю позже, чем в прошлом году, но с другой — впервые с 1963-го (и всего четвертый раз в истории) сезон в Формуле-1 закончится календарной зимой. А в сочетании с тем, что старт будет на неделю раньше, чем годом ранее, по протяженности (259 дней) нынешнее первенство наряду с сезоном-2015 будет самым длинным после 1980-го, когда между первой и последней гонкой было 266 дней.

Объясняется такой график при неизменном количестве этапов двумя факторами. Во-первых, в начале чемпионата промоутерам Формулы-1 было важно выгадать дополнительную неделю между гонками, чтобы провести торжественные мероприятия, приуроченные к 1000-му Гран При, который должен состояться 14 апреля в Китае. А во-вторых, мало кто в паддоке остался в восторге от пяти этапов за шесть недель летом 2018-го. Так что в 2019-м гонки в Ле-Кастелле, Шпильберге, Сильверстоуне, Хоккенхайме и Будапеште пройдут в течение семи недель.

Итак, сезон «Формулы-1» начнется с церемонии открытия, которая пройдет 13 марта в Мельбурне, сообщает Liberty Media. «С 1996 года, за исключением двух случаев, величайший гоночный спектакль в мире всегда начинается в Мельбурне, — заявил коммерческий директор «королевских гонок» Шон Братчес. — Так что лучшего места, чем этот потрясающий город, для такого мероприятия было не найти. Страсть, осведомленность и энтузиазм публики в Мельбурне заслуживают особой благодарности, и именно поэтому мы решили провести там первую в истории нашего спорта церемонию открытия». Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также все 20 пилотов и 10 руководителей команд. Вход для болельщиков будет бесплатным, их ждет большая концертная программа. Мероприятие будет транслироваться на социальных платформах «Формулы-1».

Подготовлено по сообщениям СМИ