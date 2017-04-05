Что портит репутацию Сейма?

Председатель Сейма пооткровенничал, что больше всего он хотел бы улучшить репутацию парламента. Серьезная, достойная всей каденции цель руководителя Сейма – нелегкая задача. Дело в том, что репутацию Сейма портят не только скандальное поведение его членов или сногсшибательные заявления, но и регистрируемые ими проекты правовых актов.

Мы помним, что в Сейме было зарегистрировано предложение о регулировании цен на все пищевые продукты. Никто этот проект всерьез даже не оценил, а Сейм взял и проголосовал «за». К счастью, ошибка была признана и исправлена. Однако урок не пошел впрок. Так, голосуя в этом году за перенесение вступления в силу новой социальной модели и Трудового кодекса, члены Сейма не поняли, что благословили повышение взносов в «Содру». Плюс к этому замешательство, пока не выяснили, какой закон о вспомогательном оплодотворении они приняли. А к тому же еще предложение в СМИ сбалансировать соотношение хорошей и плохой информации.

Значит, законотворчество – не такой завидный и серьезный жанр, как мы обоснованно думаем. В нем встречается разное. Иногда регистрируются такие проекты правовых актов, что при чтении волосы встают дыбом. Вроде бы следовало и смеяться, но учитывая имеющийся опыт принятия дурацких законов, – совсем не до смеха. Новейшим тестом на устойчивость к глупости Сейма станет зарегистрированное предложение полностью запретить рекламу лекарств и даже пищевых добавок. Потому что член Сейма, заместитель председателя Комитета по здравоохранению краем уха где-то услышал, что люди накупили полные тумбочки то ли лекарств, то ли пищевых добавок. Желая убедиться, он сам лично проверил тумбочки друзей и об этом признался в социальных сетях. И решил – хватит. Люди пьют не молоко, а кальций, едят не мясо, а железо, не рыбу, а рыбий жир. «Надо навести порядок!» – сказал представитель партии «Порядок и справедливость» и зарегистрировал законопроект, полностью запрещающий рекламу всех лекарств и пищевых добавок. А ведь надо не шарить по тумбочкам друзей, а хотя бы уж выяснить, чем пищевые добавки отличаются от лекарств, и какие существуют различия регламентирования, поинтересоваться проведенными в Литве исследованиями, собрать статистику, поинтересоваться регулированием этих сфер в других странах.

Так, профессор Римантас Стукас охотно делится результатами проведенного в 2013 г. исследования привычек питания жителей Литвы. Оно показало, что всего 6% жителей Литвы регулярно употребляют пищевые добавки, а между тем в Западной Европе эта цифра достигает 60% , в США – 80%. Профессор мог бы пояснить члену Сейма, почему так. Но члену Сейма это не интересно. Он свою деятельность, видимо, будет оценивать по количеству зарегистрированных правовых актов, а не по их качеству.

Потому что показатель качества был бы уж очень низким. Проекту закона уже дали оценку Комитет Сейма по вопросам права и правопорядка и Департамент европейского права. Выводы: предлагаемое правовое регулирование вступает в противоречие со статьями 25 и 46 Конституции, а также с принципом правового государства. К счастью, сложившаяся система оценки законопроектов действует и заранее предупреждает о возможных правовых абсурдах.

Кстати, ограничение рекламы неизвестно почему включено в проект поправок к Закону о фармации – видимо, автор не знает, что пищевые добавки – это не лекарство, а пища, и это регламентируют Закон о продовольствии и Закон о рекламе. Законотворчество, видимо, шло на бытовом уровне. Зашел член Сейма в аптеку, увидел витамин С и решил, что надо запретить рекламу пищевой добавки в Законе о фармации. Потому что ведь увидел ее в аптеке. И в тумбочке друзей. Вы говорите, улучшать репутацию Сейма? О чем это вы, председатель Сейма?

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист. Комментарий прозвучал в эфире радио LRT

Метки: N14 (1154) 6 апреля, мненние, Рута Вайнене, Сейм, Содра