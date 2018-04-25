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Они — твои лучшие друзья. С ними ты можешь быть самим собой, можно не притворяться, они примут тебя таким, какой ты есть, всегда поддерживая и по-настоящему помогая.

Ты знаешь их так долго, что даже не помнишь, когда впервые их встретил, а те веселые вечера или даже совместные ночи такие интересные. Вы так много пережили вместе, что можете рассказывать все и быть понятым … но …

Все было бы хорошо, если бы не та игра в откровенность, в которую решили поиграть семеро старых добрых друзей — три супружеские пары и один холостяк, слегка опьяненные выпитым за ужином вином. Правила игры просты: если вам звонят на телефон, вы должны включить громкую связь, а все SMS читать вслух. Кажется, просто, если бы не было так сложно. Оказывается, что у всех участников ужина, мягко говоря, «рыльце в пушку». И всплывающие один за другим секреты создают много курьезных ситуаций, неудобств и заставят громко хохотать.

Режиссер Алексей Нужный, создавший культовую комедию «Я худею», возвращается на экраны кинотеатров с новой комедией «Что ты от меня скрываешь?». Этот фильм — аналог очаровательной итальянской комедии 2016 года «Perfetti Sconosciuti» («Идеальные незнакомцы») — напоминает, что у каждого из нас есть три жизни — публичная, личная и та с большими или маленькими секретами, способными вызвать необычную реакцию у окружающих.

Комедия с острым привкусом — в кинотеатрах с 8 марта.

«Что ты от меня скрываешь?» (Громкая связь)

Страна: Россия

Жанр: комедия

Режиссер: Алексей Нужный («Я худею»)

В ролях: Леонид Барац («О чем говорят мужчины», «День радио»), Ирина Горбачева («Аритмия», «История одного назначения»), Ростислав Хаит («О чем говорят мужчины», «День радио»), Мария Миронова («Качели», «Салют-7»), Камиль Ларин («О чем говорят мужчины», «День радио»), Анастасия Уколова («Кровавая барыня»), Александр Демидов («О чем говорят мужчины», «День радио»), Вероника Корниенко («Бесы»).