Что вы выбрали бы на старости – обещания или сбережения?

Марк Твен как-то пошутил, что богатство и кошелек человека в сохранности лишь тогда, когда Конгресс в отпуске. Хотя наш Конгресс, т. е. Сейм, бывает в отпуске, весьма вероятно, что после окончания отпуска власть посягнется на ваш кошелек, а точнее – на ваши накопительные пенсии по старости «второй ступени».

Глядя на то, как в Литве проталкиваются реформы, вполне вероятно, что все будет так опутано, что даже трудно будет понять, о чем идет речь. Подобно как с минимальными взносами «Содры»: наглое повышение взносов для минимально зарабатывающих было протолкнуто как… помощь минимально зарабатывающим.

Я не удивился бы, если решение больше не разрешать направить 2% на накопление, а не в «Содру» было представлено как спасение людей от них самих. Понимай, что человек, желающий накопить на старость и не быть зависимым от обещаний политиков, – это попавшийся на крючок простофиля. Глупо ли хотеть накопить на старость, или полагаться на обещания? Давайте посмотрим глубже.

Если смотреть по существу, то в Литве доминирует основанная на принципе текущего финансирования «содровская» пенсия, т. е. первой ступени. Что уплатят одни (т. е. работающие), это сразу выплачивается другим (т. е. пенсионерам). Нынешние пенсионеры получают пенсии только потому, что у каждого работающего, получающего зарплату в 700 евро «на руки», сразу высчитывается 474 евро налогов, из которых более 200 евро отправляется в «Содру», т. е. на нынешних пенсионеров.

Весь накопленный «трудовой стаж», бывшие во времена СССР зарплаты и другие составляющие, в зависимости от которых определяется размер пенсии, это только детали. Они только создают иллюзию, что, дескать, государственная система накапливает уплаченные вами деньги, откладывает в отдельный ящик для того, чтобы на старости из этого ящика выплачивать вам пенсию.

Но это только мираж. Ваших денег – нет. Вашего ящика – тоже нет. Если ко времени вашего выхода на пенсию в Литве будет много пенсионеров и мало работающих, если государственный бюджет будет полупустой, а властям никто не будет давать в долг, то накопленные вами «стаж», «очки» и другие обещания растают как дым. И никому не пожалуетесь.

Вторая ступень, т. е. накопление, наоборот – ваши деньги накапливают в вашем ящике, чтобы после выхода на пенсию вы могли бы из этого ящика взять эти деньги. Сразу все, или каждый месяц – это уже несущественная деталь.

Иными словами, взятые в государственной системе у вас деньги сразу расходуются в обмен на обещания выплачивать в старости пенсию. В частной системе – кладутся в ящик, чтобы после выхода на пенсию их и взять. В государственной системе пенсию вам платят другие, в частной – вы сам. Именно это, а даже не размер пенсии – существенная разница между государственной и частной системой. И риторический вопрос – какую систему выбрал бы умный человек, а какую глупец – здесь очень к месту.

Конечно, частные пенсии тоже имеют риски. Сбережения и деньги могут обесцениться. Если вы выбрали очень надежные инвестиции, то заработок может быть меньше, чем инфляция. И, наоборот, в рискованных инвестициях вместо прибыли можно получить убыток. Деньги на дереве не растут (а если бы росли – они бы ничего не стоили). И действительно, неразумно надеяться, что, складывая каждый месяц в кучку по 14 евро (т. е. только по 2 проц. от зарплаты), на старости будешь распоряжаться миллионами.

Спорить о том, какую пенсионную систему выберет умный человек, – пустое дело. Надо разрешить людям делать выбор и жить со своим выбором. Это единственный способ, как в свободной стране взрослые люди должны распоряжаться своей жизнью. Но все-таки пораздумывайте. За 40 лет с зарплаты в 700 евро вы уплатите в пенсионную систему 96 000 евро. Что взамен вы хотели бы получить? Обещания, что на старости все-таки получите какую-то пенсию (т. е. в государственной системе)? Или 96 000 евро в виде накоплений (т. е. в частной системе)?

И еще. Если в государственной системе пенсии не дождешься, потому что уйдешь из жизни раньше, то данные вам обещания умрут вместе с вами. Накопленные вами в частной системе деньги достанутся вашим детям или супругу. Вслушайтесь еще раз – ваши 96 000 евро достанутся не системе, а вашим детям. Если бы вам дали право выбора, какую систему вы выбрали бы?

Увы, выбирать никто не разрешает. Из отчисленных на пенсию 200 евро только 14 евро идут на накопление пенсий (правда, позднее еще 14 евро добавляются из бюджета), остальные идут в «Содру». А во власти есть люди, намерившиеся запретить переводить и эти 14 евро не в «Содру», а в пенсионное накопление.

В свободной стране желания политиков не должны быть серьезным препятствием в реализации разумной политики. Единственное серьезное препятствие, а точнее – вопрос, над которым надо подумать, – как финансировать пенсии нынешних пенсионеров. Для этого нужны более широкие дискуссии. Но запретить внуку накапливать, потому что деньги дедушке нужны сейчас, – это близорукая политика.

Жильвинас ШИЛЕНАС, президент Литовского института свободного рынка

Метки: N14 (1206) 5 апреля, Жильвинас Шиленас, Мнение