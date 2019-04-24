Что выбирает новая власть: собственные привилегии или низкие цены?

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Свободная и честная конкуренция – одно из основных условий успешного развития предпринимательства и предоставление качественных услуг для потребителей. Однако в целях обеспечения более эффективной конкуренции власть должна и кое-что проделать. Одно из мероприятий – приобретение всех услуг путем публичного конкурса.

После изменения в 2017 г. закона государственным предприятиям запрещено пользоваться привилегией так называемой внутренней сделки, когда без конкурса что-то приобретается у принадлежащих себе же предприятий. Однако право пользоваться этой привилегией оставлено у другой категории государственных предприятий – у самоуправлений и принадлежащих им предприятий.

Треть самоуправлений все еще пользуется этим исключением и выбирает более легкий путь – без конкурса покупает услуги непосредственно у принадлежащих им предприятий. При покупке без конкурса конкуренция не действует, а это значит, что налогоплательщики таких самоуправлений за приобретаемые подобным образом услуги платят дороже. Совет по конкуренции несколько лет назад провел исследование, данные которого показали, что цена на услуги по упорядочению коммунальных отходов, оказываемые на основе внутренней сделки, были от 5 до 100 проц. выше, чем цены на услуги, которые приобретались конкурсным путем.

Вред внутренних сделок становится особенно очевидным, когда сделки заключаются на длительный период. 40 проц. действующих в прошлом году внутренних сделок были заключены сроком на 5 и более лет. Некоторые самоуправления заключили подобные сделки на оказание услуг с принадлежащими им предприятиями на 15, а то и на 20 лет вперед.

Что может произойти, если услугу, к примеру, доставку учащихся в школу, самоуправление приобретает у своего предприятия сроком на 20 лет? Частные предприниматели, которые в условиях конкурса могли бы предложить меньшую цену и лучшее качество услуг, просто не развивают такую деятельность. Зачем создавать услугу, если ее никто не думает покупать? Получается замкнутый круг: самоуправление покупает услугу без конкурса, потому что нет частного капитала, способного оказывать такую услугу, например, уборку улиц, но пока самоуправление не проявляет инициативы по приобретению услуги на рынке, то других поставщиков, даже государственных, не появляется, и по окончании одной внутренней сделки заключается другая. Таким образом, долговременные внутренние сделки игнорируют возможные технологические, демографические, предпринимательские и другие изменения в будущем и тем самым закрывают рынок определенных услуг частным предпринимателям.

Мало того, есть признаки, вызывающие сомнения в том, что всегда ли внутренние сделки заключаются обоснованно. В соответствии с законом, предприятия самоуправления без конкурса могут приобретать необходимое только тогда, когда невозможно обеспечить непрерывного оказания услуги хорошего качества и доступности. Анализ, проведенный сотрудниками Института свободного рынка, показывает парадоксальную ситуацию, при которой в прошлом году больше всего внутренних сделок было зафиксировано в самоуправлениях крупных городов и в соседних с ними самоуправлениях. В них действует более 60 проц. хозяйственных объектов. С трудом верится, что здесь нет частных хозяйственных субъектов, способных оказывать необходимые населению услуги. Тем более что значительная часть этих услуг не слишком сложна, чтобы самоуправления не нашли частных предприятий, которые могли бы, например, убирать территории, отходы, заботиться об освещении и пассажирских перевозок. Если такие услуги находят одни самоуправления, то их могли бы найти и другие. Только надо выбрать сначала, может быть, более сложный, требующий больше усилий, но более справедливый путь и позволить населению пользоваться преимуществами, предоставляемыми конкуренцией.

Начать можно с выполнения домашних работ в преддверии организации конкурса. Например, попробовать сделать покупки «более мелкими». Может быть, частные предприятия в некоторых, особенно маленьких, самоуправлениях не имеют достаточных сил для оказания услуг на территории всего города или могли бы оказывать только часть покупаемых услуг. К примеру, одни предприятия могли бы косить траву, а другие благоустраивать зеленые насаждения. Однако при покупке этих услуг одновременно в конкурсе не может участвовать ни одно из таких предприятий. В другом случае может быть так, что ни один действующий на рынке хозяйственный субъект не в силах очистить от снега все тротуары города. В таких случаях самоуправления могли бы объявлять не один, а несколько конкурсов для работы на отдельных территориях города.

Вновь избранные советы самоуправлений должны начать работу новой каденции с несложного, но необходимого как для предпринимательства, так и для жителей решения – отказаться от внутренних сделок и искать способы приобретения всех услуг на конкурсной основе.

Гинтаре ДЯРЖАНАУСКЕНЕ, аналитик Института свободного рынка