Чтобы стало удобно

С 2019 года единственным документом, удостоверяющим личность гражданина Беларуси, станет идентификационная карта. Для выездов за границу введут отдельный биометрический паспорт. МВД показало образцы новых документов.

Беларусь готова перейти на двухпаспортную систему — внутренний и загранпаспорт. Документы нового поколения — идентификационная карта (ID–карта) и биометрический паспорт — уже с 1 января 2019 года могут заменить привычную синюю книжечку со штампами о регистрации, браке, детях, с печатью и подписью. Окончательный его вид пока не утвержден, но уже можно говорить о конкретных изменениях. Внедрение таких технологий в национальные паспортно–визовые документы актуально по ряду причин. Об основных рассказал временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович:

— Новые документы позволят проводить оперативную аутентификацию личности, то есть создать условия, при которых в Беларусь не попадут преступники, причастные к международному терроризму. Также они дадут возможность быстрее проходить погранконтроль. Наши пограничники сейчас закупают электронные ворота: приложил карту, тебя сфотографировали — и ты пошел дальше. К тому же в новых документах большое количество степеней защиты от подделки и несанкционированного считывания информации.

Что до стоимости новых документов, то пока сведения таковы: ID–карта обойдется в 23 рубля (примерно десять евро), новый паспорт — 3 базовые величины.

Людмила ГЛАДКАЯ.

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО.

Метки: N45 (1185) 9 ноября