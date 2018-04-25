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Искренность, юмор, глубокий смысл — отличительные черты этого спектакля, обладающего редким очарованием. Блистательная игра популярных артистов театра и кино, несомненно, доставит огромное удовольствие всем театралам!

Чудесный спектакль «Снег в чужом городе» о любви и семье, о верности и творческом поиске, о прощении и понимание, поддержке и взаимопомощи. Спектакль о настоящей жизни сквозь слезы и смех. Будет ли дан шанс любви, даже если это непросто? Ведь каждый человек нуждается в заботе и поддержке близких людей!

В канун Нового года, когда все кругом готовятся к встрече праздника, в благополучной семье происходит нечто абсолютно непредсказуемое. Отец семейства сообщает о своем решении уйти навсегда. Вот так внезапно, не объясняя причин и оставив только горькое недоумение. Они прожили вместе много лет, воспитали детей, и все казалось идеальным, но эта ночь обнажит тайны и перевернет чувства каждого члена этой семьи. Почему он уходит? Как он дошел до такого? Другая женщина или просто приелось? А, может быть, банальный кризис среднего возраста? Но он уходит и…

Режиссер — Родион Овчинников. В ролях: Константин Лавроненко, Мария Куликова, Алексей Бардуков, Полина Гренц, Максим Емельянов, Ксения Лавроненко.

Константин Лавроненко — заслуженный артист России, обладатель приза Каннского кинофестиваля (киноработы: «Возвращение», «Изгнание», «Ликвидация», «Исаев», «Случайный свидетель», «Цена жизни», «Инквизитор», «Как меня зовут», «Прощай, любимая», «Территория», «Клим», «Землетрясение», «Семейные обстоятельства» и др.)

Мария Куликова — популярная актриса, завоевавшая огромную любовь зрителей (к/ф «Две судьбы», «Доярка из Хацапетовки», «Золотые небеса», «Склифосовский», «Ожерелье», «Парфюмерша», «Куда уходит любовь», « Три дороги», «Жемчуга» и др.)

Алексей Бардуков — талантливый актёр, известный широкой публике по главным ролям в фильмах «Диверсант», «Клуб счастья», «На игре», «Найдёныш», «Метро», «Мосгаз», «Бомба», «Новая жизнь», «Мурка» и др.

Полина Гренц — полюбившаяся многим за роль Саши Мамаевой в сериале «Физрук».

Максим Емельянов – молодой актёр, заявивший о себе в фильмах , «Рябиновый вальс», «Кружева», «Стройбатя», «Склифосовский 2», «Далеко от войны», «Фарца», , и др.

Ксения Лавроненко – актриса московского театра им. Пушкина.

11 декабря 19:00, Дворец Конгрессов , Вильнюс

Возрастное ограничение +14

Продолжительность спектакля: 2:10 час. с антрактом

Информация и фото организаторов