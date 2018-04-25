Чудо под Рождество: супруги из США осуществили мечту мексиканской девочки

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Воздушный шарик с прикрепленным к нему списком подарков для Санта-Клауса, выпущенный восьмилетней жительницей мексиканского города Ногалес, штат Сонора, перелетел через пограничную стену и приземлился в 30 км к северо-востоку – в Патагонии, штат Аризона.

Записку девочки по имени Даями, написанную по-испански, нашел 60-летний Рэнди Хейс, гулявший с собакой. Рэнди и его супруга девять лет назад потеряли единственного сына, им некому было дарить подарки на Рождество, и они решили обрадовать юную мексиканку.

Рэнди купил перечисленные в записке игрушки, затем нашел страницу местной радиостанции XENY в социальной сети Facebook и связался с ее сотрудниками.

Репортер по имени Сезар Баррон рассказал о находке в очередной передаче – и нашел таким образом семью Даями.

Супруги Хейс отправились в Сонору, представились помощниками Санты и вручили подарки, купленные ими для Даями и ее младшей сестренки Химены.

«Никакие границы не преграда для веры ребенка, который мечтает о рождественских подарках», – так Рэнди Хейс прокомментировал это событие в ходе посвященной ему телепередачи.

NEWSru.com