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Цифровой взгляд за горизонт

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 14, 0:01   |   Комментариев: 0

Построение IT–страны и «Индустрии 4.0», предполагающей тотальную цифровизацию производства, развитие биотехнологий, — такие ключевые моменты содержатся в стратегии «Наука и технологии 2018 — 2040», Они сейчас рассматриваются на II Съезде ученых Беларуси, открывшемся 12 декабря в Минске.

LTK1334-6Руководитель отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук, академик Валентин Орлович считает, что задача ученых его профиля — помочь Беларуси стать IT–страной:
— Это подразумевает и комплексную информатизацию процессов производства и управления экономикой, и создание электронного правительства, и развитие информационной структуры космических технологий, интернета вещей. Важно также широко интегрировать цифровые технологии в агропромышленный комплекс. Наше участие также необходимо в разработке и научном сопровождении высокотехнологичных предприятий и производств, связанных с космической техникой, электронным приборостроением, микроэлектроникой, лазерной и оптической техникой, робототехникой, аддитивными и нанотехнологиями. Всего того, что является определяющим для «Индустрии 4.0».

На съезде выступил Президент Беларуси Александр

Лукашенко. Определены основные шаги по дальнейшему развитию научной сферы. Предыдущий съезд ученых состоялся 10 лет назад. В нынешнем участвуют 2.600 представителей науки, в том числе 500 зарубежных гостей.

Юлия ВАСИЛИШИНА.

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