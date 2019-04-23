ЦИК Украины обработал 99% протоколов: лидер выборов — Владимир Зеленский

Центральная избирательная комиссия обработала 99% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины.
Явка избирателей составила 61,37%, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей (13.408. 155 чел.), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко — 24,46% (4.480. 098 чел), пишет в понедельник, 22 апреля, украинский новостной портал УНИАН.
Напомним, что накануне, 21 апреля на территории Украины проходил второй тур выборов президента. Официальные результаты предполагается обнародовать 30 апреля.