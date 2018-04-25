Циклон в Южной Африке: число погибших превысило 500

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Число погибших в результате тропического циклона Идай в Южной Африке превысило 500 человек. Об этом со ссылкой на данные Международной организации по миграции сообщает агентство Reuters.

В частности, указано, что число погибших в Зимбабве в результате наводнений и паводков, вызванных циклоном, составило 259 человек. Кроме того, число пропавших без вести составляет 217 человек, свои дома были вынуждены покинуть около 16 тысяч семей.

Также сообщается, что число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном Идай, возросло до 242 человек.

Как сообщил министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития этой страны Селсу Коррейя, в зоне бедствия еще около 15 тысяч человек нуждаются в помощи.

Ранее на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Верхузел сообщил, что около 200 тысяч жителей Зимбабве нуждаются в срочной помощи после обрушившегося тропического циклона.

Напомним, тропический циклон Идай привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави и Мозамбике.

Накануне сообщалось, что жертвами циклона Идай в трех странах южной Африки — Зимбабве, Мозамбик и Малави — стали уже более 300 человек.

korrespondent.net