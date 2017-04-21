Цирк с «зелеными человечками». Скандальная интерпретация учений руководителями государства способствует разжиганию розни

Литовский политический истеблишмент уже три года ждет каких-то «зеленых человечков», но никто не приходит. Тогда их приходится изображать самим. 11 апреля, в полнолуние, пограничники, полицейские и сотрудники общественной безопасности в Шальчининкай приняли участие в учениях по отражению выпадов диверсантов на государственной границе. В итоге получился цирк, а местные жители смотрели на всех его участников как на клоунов.

Как уже писал «ЛК», в учениях по борьбе с диверсантами приняло участие около 700 полицейских и правоохранителей. По легенде, в качестве диверсантов выступили «зеленые человечки» из недружелюбной к Литве страны «Удия» (очевиден намек на Беларусь, которую в межвоенной Литве называли Gūdija, то есть Гудия. — Прим. ред.).

Учения закончились обидным результатом, сообщил глава МВД Эймутис Мисюнас. Министр отметил, что правоохранители не были готовы к вторжению, в частности, в плане вооружения. Мисюнас заключил, что «так быть не должно», и предложил полицейским исправить пробелы в подготовке. Кроме того, он сообщил, что местные жители, видевшие на улицах диверсантов, не сообщили об этом в правоохранительные органы и в центр экстренной помощи.

Шальчининкцы на эти упреки ответили однозначно – «зеленые человечки» говорили по- литовски, значит, это были или литовские «бандюганы», или клоуны. Диверсанты из «недружелюбной к Литве страны» разговаривают на другом языке.

Вся эта клоунада с «зелеными человечками» вызвала массу критики в стране.

«Меня очень неприятно удивила одна некорректная и прямолинейная фантазия этих учений – эти секретные пришельцы берут и объявляют «Шальчининкскую народную республику».

Правду говоря, даже не знаю, какими словами на это реагировать», – с изданием Lietuvos rytas говорил озадаченный бывший директор Департамента государственной безопасности (ДГБ), сигнатор Акта независимости Литвы Мячис Лауринкус.

– Почему вы называете это фантазией? Разве это совсем не реально? – спросил его «Летувос ритас».

– Ясно, что нет. Почему? Потому что нереально. Так прямолинейно сравнивать ситуацию в этой части Литвы с событиями на Украине нельзя.

Но самое главное, что это – абсолютно некорректно в отношении самих жителей Шальчининкского района. Этим продемонстрировано недоверие к ним. Можно сказать, они оскорблены.

Может, могли бы назвать этот сценарий, например, «Республика Х» или как-то иначе. Ведь такие нейтральные названия можно придумать, как это и делается в ходе различных учений.

Но еще важнее, что это – не в новинку. Так, в совсем недавно обнародованном отчете ДГБ об угрозах говорится, что какие-то привилегии, которых вслед за поляками, дескать, захотят и русские, другие наши национальные меньшинства, – это угроза для нашей национальной безопасности.

Это – не только некорректные рассуждения. По сути – это уже за пределами, дозволенного в политике.

В Литве, как и в других демократических странах, ведутся всякие дискуссии – и по поводу написания фамилий и названия улиц, и в отношении разных прав. Трактовать это в качестве какой-то опасности нельзя.

Кроме того, если мы хотим, чтобы в Литве было взаимопонимание, такие рассуждения, распространяющиеся из государственных ведомств или структур, просто недопустимы.

– Но логика, на которой основываются рассуждения некоторых деятелей, – простая: мол, большая часть польского и русского национальных меньшинств находится под воздействием российской пропаганды, мыслит пророссийски, поэтому нелояльна по отношению к Литве и Западу, поэтому является весьма благосклонной средой для любой гибридной деятельности России. Вы с этим не согласны?

– Конечно, нет, потому что это неправда. Я сам часто бываю в Шальчининкском районе да и во всем этом регионе, заезжаю в школы, поэтому могу твердо сказать, что там живут лояльные по отношению к Литве и патриотично настроенные люди.

Нельзя так прямолинейно толковать, что отдельная национальная группа куда больше подвергнута такого рода пропаганде, чем другая. Мне очень странно слышать такие инсинуации. Поддаться пропаганде могут и поддаются все – жители и Дзукии, и Аукштайтии, и Жямайтии.

– Судя по вашим словам, можно понять, что как ДГБ, так и другие ведомства, ответственные за безопасность и оборону страны, с одной стороны, слишком смело вступают в политический огород, а с другой стороны, мыслят слишком примитивно.

– Не знаю, какое мышление там преобладает, однако хотелось бы, чтобы оно было более богатым. Тем более, что мы живем во времена информации, доступных всем источников и анализов.

Поэтому хотелось бы, чтобы люди мыслили шире, а не только как авторы сценария «Шальчининкская народная республика».

Ведь это клише. Зачем хвататься за штамп, что наши национальные меньшинства – какие-то возможные враги Литвы, и одновременно создавать совершенно ненужную дополнительную напряженность?

Однако еще раз хочу подчеркнуть, что в таких случаях важно не терять здравый рассудок и не вбивать клин между гражданами своего государства.

Не менее критичен к клоунаде в Шальчининкай был еще один сигнатор Акта независимости Литвы, тоже бывший директор Департамента государственной безопасности страны Зигмас Вайшвила.

«Это – безответственная провокация. Те, кто это санкционировал, немедленно должны быть отстранены от занимаемых должностей», – медиаресурсу Ekspertai.eu заявил сигнатор.

«Должным образом оценить действия защищающихся шальчининкских полицейских можно только в одном случае – в соответствии с требованиями устава они обязаны были оказать вооруженное сопротивление вооруженным захватчикам. Если поступившая нам информация достоверна, то мы были всего в одном шаге от вооруженной перестрелки между нашими должностными лицами. Такие «учения» могут проводить только совершенно потерявшие чувство ответственности и непрофессиональные руководители», – отметил Вайшвила.

На вопрос, не является ли провокацией характеристика местного населения как бездейственного, Зигмас Вайшвила отметил: «Именно так. Если бы так безответственно мы руководили государством в 1990-1991 годах, то было бы сплошное кровопролитие. Однако в этом случае, как я сказал Lietuvos ryto televizija, как и с так называемыми отчетами структур безопасности об угрозах национальной безопасности Литвы, продолжается информационная война против людей Литвы, их запугивание. Последовательно и интенсивно создается уже истерическая атмосфера, цель которой – удержать власть в своих руках, а власти – продолжать явно обогащаться не только на «стратегических» энергетических проектах, но и на этих так называемых проектах «отпугивания» угроз. А людей Литвы стремятся превратить в абсолютно послушных и немыслящих, фактически продолжать их изгнание из Литвы.

Не осталось в стороне по поводу этих учений и руководство Шальчининкского района.

«Подобные учения без предупреждения муниципалетета расцениваем как скоординированную политическую пропагандистскую деятельность, игнорирование госслужбами местных властей и манипуляцию районом, где проживают этнические меньшинства»,- говорится в сообщении Шальчининкского самоуправления.

«Используемая во время учений риторика – это очередная попытка разжигания национальной розни и враждебного отношения титульной нации к местным полякам. Объявление «Шальчининкской народной республики» уже одним своим названием наводит на ассоциации с созданной во время украино-российского конфликта Донбасской народной республикой, и идентификация жителей Шальчининкай с донбасскими сепаратистами – это циничная провокация и очередное издевательство над местной общественностью.

Идея провести учения на территории, где проживают национальные меньшинства, порождает двусмысленную ситуацию, которую мы оцениваем как целенаправленно спланированную, порочащую имя района и оскорбляющую жителей. Скандальная интерпретация учений руководителями государства в средствах массовой информации способствует разжиганию розни, а жители района стали в очередной раз жертвами антипольских взглядов властей. И если бы целью действительно были учения, а не политическая акция, проводить их следовало бы в другом районе, а не провоцировать негативные реакции в обществе по отношению к национальных меньшинствам», – отметило самоуправление Шальчининкского района.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, диверсанты, зеленые человечи, Зигмас Вайшвила, Мячис Лауринкус, учения, Шальчининкай, Эймутис Мисюнас