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Citadele перенимает потребителей быстрых кредитов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 27, 18:00   |   Комментариев: 0

Банк латвийского капитала Citadele утверждает, что успешно переманивает к себе клиентов компаний быстрых кредитов, и в этом году почти на 80% увеличил портфель потребительских кредитов. Директор службы управления рисками Citadele Даля Удрене сообщила, что происходит определенное перераспределение рынка путем перехода от компаний быстрых кредитов к банкам, которые предлагают более низкие проценты.

“Рост портфеля происходил больше по причине автоматизированных решений и более выгодных условий. Мы активно работаем с потребительским сектором и активно предлагаем услуги, пытаемся оценить потребительские потребности. (…) Потребитель получает в банках гораздо более низкие проценты”, – заявила в четверг на пресс-конференции Д. Удрене.

“Мы не утверждаем, что быстрые кредиты – это плохо, мы говорим, что там заём дороже”, – добавила Д. Удрене.

По ее словам, потребительские кредиты являются одним из приоритетов деятельности банка.

В конце июня портфель потребительских кредитов банка составлял 13,9 млн. евро – на 78,2% больше, чем год назад (7,8 млн. евро).

BNS

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