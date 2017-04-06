City Service продает “дочку” в Польше

Контролируемая концерном Icor компания по надзору за недвижимостью компания City Service, которая работает на рынках стран Балтии, Польши и Испании, продает свое дочернее предприятие в Польше, которое осуществляло технический надзор за жилыми домами и коммерческими зданиями.

City Service сообщила через Варшавскую биржу, что решила продать неназванному покупателю предприятие Grupa Techniczna.

По словам правления компании, решение о продаже созданного в 2014 году предприятии принято после оценки его перспектив в группе. В 2016 году выручка Grupa Techniczna составила 3,8 млн. евро, убытки от деятельности – 689 тыс. евро, а чистые убытки – 1,068 млн. евро.

City Service утверждает, что намерена в Польше продолжать капиталовложения в надзор за жилыми домами. Помимо Grupa Techniczna в Польше City Service контрCity Service контролирует еще 22 дочерних предприятия, выручка группы в Польше увеличилась н2 дочерних предприятия, выручка группы в Польше увеличилась на 7,5%ь на 7,5% до 26,794 млн. евро. Контр

Контрольный пакет акций City Service в размере 84,83% принадлежит концерну Icor.

BNS

Метки: City Service, Литва