Coca-Cola пожаловалась на убытки из-за введенных США пошлин на металлы

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Компания Coca-Cola ожидает снижения доходов из-за введения администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявил в интервью CNBC исполнительный директор компании в США Джеймс Куинси.

По его словам, из-за введения пошлин компания вынуждена объявить о повышении цен на свою продукцию. Как известно, напитки Coca-Cola разливают в алюминиевые емкости, стоимость которых теперь подорожает.

«Пошлины на металлы — один из факторов, которые заставили нас в середине года объявить о повышении цен», — сказал Куинси. В числе других факторов он указал увеличение стоимости труда.

Представитель Coca-Cola рассказал, что компания и ее партнеры пытаются найти решения, которые позволять развивать бизнес в новых условиях. Однако сокращающиеся продажи и введенные пошлины неминуемо приведут к сокращению экономического роста и скажутся на компании, признал Куинси.

Напомним, в марте США ввели импортные пошлины — 25% для стали и 10% для алюминия в отношении продукции из ЕС, Китая, России, Японии и других стран. В Вашингтоне аргументировали это соображениями национальной безопасности.

ЕС принял ответные меры. В свою очередь Трамп угрожал, что, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний, США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС.

25 июля в США прошли переговоры Трампа с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, по итогам которых обе стороны объявили о намерении воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения переговоров по разрешению торговых споров.

После встречи с Юнкером Трамп заявил, что в отношениях США и ЕС начинается «новый этап». Однако некоторые наблюдатели оценили результаты переговоров скептически.

Так, швейцарская газета Tages-Anzeiger отметила, что американцы добились от европейцев обещания увеличить импорт соевых бобов из США и американского сжиженного газа. Между тем единственной уступкой Евросоюзу, на которую пошел Трамп, стало обещание не вводить новые пошлины во время ведения переговоров.



NEWSru.com

