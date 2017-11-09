Continental и правительство Литвы подписали соглашение об инвестициях в Каунасе

В среду германский гигант производства автомобильных компонентов Continental и литовское правительство подписали договор о сотрудничестве – немецкая компания обязалась инвестировать 95 млн. евро в новый завод в Каунасском районе Литвы, а правительство – содействовать ей и своевременно предоставить все разрешения.

“Это будут крупнейшие в истории Литвы инвестиции в производственный проект. Это затронет сотни наших семей и будет способствовать совершенствованию компетенций трудящихся”, – заявил на пресс-конференции премьер Саулюс Сквярнялис.

Глава компании Continental Automotive Lithuania Шаян Али отметил, что Continental не пугает возможная нехватка рабочей силы – она считает, что новые инвестиции могли бы приостановить эмиграцию из страны.

На минувшей неделе Continental сообщила, что инвестирует в предприятие по производству компонентов электроники 95 млн. евро.

Выручка созданной в 1871 году Continental в прошлом году составила 40,5 млрд. евро. В 56 странах мира на ее предприятиях работает 227 тыс. человек.

BNS

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