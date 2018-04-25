Continental приступает к строительству завода в Каунасской СЭЗ за 95 млн евро

🔊 Воспроизвести Немецкий гигант индустрии автомобильных компонентов Continental в пятницу начинает строительство завода в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ). Стоимость проекта — 95 млн евро.

В мероприятии закладки стройплощадки примут участие президент Даля Грибаускайте и министр экономики Виргиниюс Синкявичюс.

Continental в течение пяти лет планирует инвестировать 95 млн евро в новое подразделение завода по производству электронных компонентов и создать около 1 тыс. новых рабочих мест.

Это крупнейшая инвестиция в недвижимость в Литве за последние годы.

Continental в Каунасе будет производить необходимые для безопасности пассажиров и водителей системы — элементы управления дверьми и сиденьями, интеллектуальные автоматические системы затенения окон, датчик круиз-контроля и передний радар для автоматического торможения.

BNS