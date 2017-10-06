ЦРУ на 60-летие со дня запуска СССР первого искусственного спутника похвасталось, что вело за ним слежку

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США оригинальным образом “отметило” 60-летие со дня запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли “Спутник-1”. Ведомство выложило в Сеть ранее засекреченные документы, касающиеся советской космической и ракетной программ.

Архив ЦРУ опубликован на официальном сайтеуправления. Всего он включает 59 документов и 440 страниц.

В частности, в нем представлены разведданные ЦРУ и анализ трех советских спутников (“Спутник-1”, “Спутник-2” и “Спутник-3”), а также программы баллистических ракет СССР с 1955 года по начало 1960-х годов.

– Энтузиасты сняли “оду любви” в честь 60-летия запуска первого спутника

Также документы содержат новую, до сих пор не предназначавшуюся для широкой общественности информацию, включая меморандумы и отчеты ЦРУ, представленные президенту Дуайту Эйзенхауэру и касающиеся сведений о ранних этапах становления космической и ракетной программ СССР.

Тем самым в ЦРУ решили продемонстрировать, что внимательно следили за программой создания в Советском Союзе “Спутника-1”. Благодаря этому его запуск 4 октября 1957 года, ошеломивший американскую общественность и прессу, не стал сюрпризом для американских властей.

“Это достижение шокировало американскую общественность и прессу, но не политиков и разведсообщество США. ЦРУ докладывало президенту Эйзенхауэру о достижениях, которые предшествовали этому знаменательному запуску, чтобы он мог выиграть стратегическое преимущество и просчитать ответ”, – сказано в пресс-релизе.

Документы, опубликованные ЦРУ, продолжают серию рассекреченных документов, которые касались гонки вооружений времен холодной войны. В них можно найти любопытные факты.

В частности, из них следует, что о работе СССР над созданием спутника американцы знали еще в 1956 году. А о том, что такой запуск станет возможен в ближайшее время, – в июне 1957 года. При этом в США не исключали, что запуск окажется неудачным. В еще одном отчете сказано, что в конструкции первого советского спутника использовались батареи производства Великобритании.

Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (“Простейший спутник – 1”) был запущен 4 октября 1957 года. Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками. Главным конструктором космического аппарата был Сергей Королев. Спутник успешно пролетал 92 дня, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (примерно 60 миллионов километров). 4 января 1958 года аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы.

NEWSru.com

Метки: В мире