ЦРУ опубликовало 470 тысяч документов, захваченных при ликвидации Усамы бен Ладена

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в среду, 1 ноября, опубликовало на своем сайте около 470 тысяч материалов, захваченных в Пакистане при ликвидации лидера террористической группировки “Аль-Каида”* Усамы бен Ладена в 2011 году.

Распоряжение о публикации отдал директор ведомства Майк Помпео. Как отмечает ВВС, ЦРУ выкладывает уже четвертую порцию материалов, обнаруженных во время операции спецназа ВМС США по устранению главаря террористов.

“Сегодняшняя публикация найденных писем, видеозаписей, аудиофайлов и других материалов, принадлежавших “Аль-Каиде”, даст возможность американскому народу получить дополнительную информацию о планах и деятельности этой террористической организации”, – заявил Помпео. “ЦРУ продолжит искать способ предоставить больше информации американцам в соответствии с нашим обязательством по защите национальной безопасности”, – сказал глава ведомства.

В ЦРУ сообщили, что в общий доступ также выложено программное обеспечение с компьютеров, захваченных в доме главаря террористов в Абботабаде. Материалы опубликованы в оригинале, на арабском языке. В числе обнародованных документов – личный дневник бен Ладена, аудиозаписи его выступлений, более 10 тысяч видеороликов, в том числе семейные записи.

В частности, в документах содержатся данные о том, что “Аль-Каида” планировала отметить десятую годовщину терактов, произошедших в США 11 сентября 2001 года. Группировка также пыталась распространять свои послания через западные СМИ.

Обнародованные материалы дают представление о существовавших в “Аль-Каиде”* разногласиях по поводу стратегии деятельности группировки, ее доктрины и религиозных установок.

Как отметили в ЦРУ, из части материалов были исключены сведения, которые могут нанести вред национальной безопасности США. Кроме того, не были опубликованы файлы, нарушающие авторские права, найденные порнографические файлы, вредоносные программы, поврежденные и дублирующиеся файлы.

ЦРУ выложило архивы Осамы бин Ладена, добытые при его ликвидации в 2011 г, и там очень смешной список не вошедшего в релиз из-за копирайта:

8:41 – 2 нояб. 2017 г.

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Отмечается, что в доме в Абботабаде американский спецназ обнаружил несколько голливудских мультфильмов и художественных фильмов, а также три документальных фильма, посвященных самому бен Ладену.

В видеоколлекции бен Ладена, в частности, были: американский мультипликационный фильм 1998 года “Муравей Антц”, мультфильм студии Disney “Цыпленок Цыпа”, анимационная картина “Ледниковый период 3: Рассвет динозавров”, мультфильм 2006 года “Тачки”; фильмы “Обитель зла” и “Три мушкетера”.

Усама бен Ладен, считающийся главным организатором терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, был убит 2 мая 2011 года в своем доме в Абботабаде в ходе операции спецназа ВМС США. Его тело было затоплено в Аравийском море.

NEWSru.com

Метки: бен Ладен, В мире, ВМС США