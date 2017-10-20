Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сообщило об “увольнении” собаки по кличке Лулу, которую пытались научить искать взрывчатку в рамках специальной программы K9. Несмотря на все усилия тренеров, животное не проявило интереса к учебе, сообщили представители спецслужбы в соцсетях.
“С грустью сообщаем, что через несколько недель тренировок Лулу перестала проявлять интерес к поиску взрывчатых веществ”, – говорится в сообщении ЦРУ, опубликованном в официальном микроблоге в Twitter.
По словам представителей ведомства, тренеры пытались заинтересовать Лулу – мотивировали ее играми и “вкусняшками”. Однако это не помогло.
Спустя некоторое время тренеры сдались. Они были вынуждены признать, что Лулу просто непригодна к этой работе. После этого было принято решение исключить ее из программы. “Главная забота наших тренеров – физическое и психическое здоровье собак”, – пояснили решение в ЦРУ.
В ведомстве уточнили, что после “увольнения” Лулу взял к себе ее дрессировщик. Теперь она живет у него дома, играя с детьми и еще одним питомцем. “Она разыскивает кроликов и белок на заднем дворе”, – добавили в ЦРУ.
“Мы будем скучать по Лулу, но это было лучшее решение для нее, и мы желаем ей всего самого наилучшего в новой жизни”, – сказано в еще одном сообщении. В ЦРУ также добавили, что уже нашли Лулу замену – щенка лабрадора.
Издание New Daily News отмечает, что Лулу – тоже лабрадор. Ей полтора года. Собака проходила обучение в полицейском управлении округа Фэрфакс (штат Виргиния). Лулу была самым молодым щенком в группе.
Программа ЦРУ К9 была основана в 1991 году. В настоящее время в ней числятся 15 собак – в основном породы лабрадор. Еще 20 животных уже завершили “карьеру” в ЦРУ. Их имена внесены в специальный собачий Зал славы на сайте спецслужбы.
Там также сообщается, что в рамках программы К9 животные проходят 10-недельный курс обучения. После этого они сдают обязательный итоговый экзамен. “Выпускники” курса могут различать по запаху 19 тысяч видов взрывчатых веществ.
Собаки – не единственные животные, которыми интересовалось ЦРУ. Ранее сообщалось, что во времена холодной войны спецслужба пыталась реализовать программу по подготовке котов-шпионов. Однако эти усилия закончились ничем.
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