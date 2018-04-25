Цукерберг обиделся на Кука и запретил своим менеджерам использовать IPhone

🔊 Воспроизвести

Марк Цукерберг, основатель и глава социльной сети Facebook, потребовал, чтобы руководство компании пользовалось смартфонами модели Android и не приобретало IPhone – после того, как глава Apple Тим Кук раскритиковал его детище за «несерьезное отношение» к данным пользователей.

Об этом пишет сайт газеты The New York Times.

Речь идет об интервью, которое Кук дал в марте текущего года, комментируя скандал по поводу утечки данных миллионов пользователей Facebook и их использованием компанией Cambridge Analytica в предвыборной кампании Дональда Трампа. Он заявил, что никогда не оказался бы в такой ситуации. Этот комментарий «взбесил» Цукерберга, который, в свою очередь, назвал слова Кука «несерьезными».

Пресса, впрочем, не утверждает, что требование Цукерберга использовать только Android-устройства стало реакцией на слова Кука. В частности, издание The Verge приводит свою версию: Android доминирует на рынке мобильных платформ во многих регионах за пределами США.

Эту же причину назвало и руководство соцсети: «Мы долгое время призывали сотрудников и руководителей использовать Android, поскольку это самая популярная операционная система в мире».

Facebook – не единственная компания, в которой отказываются от смартфонов Apple. Так, другие технологические компании, включая Snap, активно подталкивают сотрудников к использованию Android-смартфонов.

Проверка микроблогов нескольких топ-менеджеров Facebook, проведенная The Verge, показала, что все они используют iPhone для публикации записей. Это означает, что запрет Цукерберга не был выполнен или не касался использования смартфонов не в рабочих целях.

NEWSru.com.il

Photo by pestoverde on Foter.com / CC BY