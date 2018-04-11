Цукерберг, выступая в конгрессе США, заявил о “гонке вооружений” с Россией в Facebook

Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг во время открытых слушаний в палате представителей конгресса США признал, что больше всего он сожалеет о “медленном реагировании” на деятельность России в Facebook, передает агентство Reuters.

“​​Это гонка вооружений. Они (Россия. – Прим. NEWSru.com) будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше”, – подчеркнул Цукерберг. Он признал, что методы распространения политической дезинформации в интернете будут совершенствоваться.

По словам Цукерберга, теперь его социальная сеть намного лучше готова к борьбе с вмешательством других стран в выборы с помощью Facebook. Он подчеркнул, что к концу 2018 года в компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности.

Отвечая на вопросы американских парламентариев, Цукерберг также подтвердил, что Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

10 апреля на сайте конгресса США были опубликованы письменные показания Цукерберга, в которых, в частности, он принес извинения за то, что компания допустила обернувшуюся крупным скандалом утечку персональных данных 87 млн пользователей соцсети, а также совершила ряд других промахов.

В показаниях Цукерберга говорится, что российское Агентство интернет-исследований вело кампанию по распространению дезинформации с использованием фейковых аккаунтов. Всего с 2016 года эти аккаунты сгенерировали около 80 тыс. постов, которые могли увидеть около 126 млн пользователей. Кроме того, агентство покупало политическую рекламу в Facebook и Instagram, которую могли увидеть около 11 млн американцев.

Цукерберг уже не раз извинялся за утечку данных пользователей. Так, в конце марта он опубликовал обращение к пользователям в воскресных выпусках британских газет The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Telegraph и американских The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

NEWSru.com

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