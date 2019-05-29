Cуп из шпината, щавеля и крапивы

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Зеленый борщ из щавеля и крапивы

Говядина — 800 г, щавель — 250 г, крапива молодая — 50 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 6 шт., укроп — 50 г, петрушка — 50 г, лавровый лист — 3 шт., перец черный горошком — 10 шт., перец душистый горошком — 4 шт., яйца — 8 шт., соль.

Яйца сварить вкрутую. Мясо вымыть, залить 2 л воды, варить в течение часа. Затем добавить в бульон соль, лавровый лист, перец, целые очищенные морковь и луковицу и варить еще 40 минут. Бульон процедить, все, кроме мяса, выбросить, а говядину мелко нарезать и вернуть в бульон. Вместе с мясом положить в бульон нарезанный брусочками картофель, посолить и продолжить варить. Крапиву вымыть, обдать кипятком, нарезать. Щавель, укроп и петрушку тоже мелко нарезать. Когда картофель в бульоне сварится, добавить всю зелень в кастрюлю. Прокипятить еще в течение 3 минут. Снять суп с огня и оставить настаиваться в течение 30 минут. При подаче в каждую тарелку положить разрезанное пополам сваренное вкрутую яйцо.

Суп из черемши

Черемша — 100 г, капуста — 500 г, картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., крупа перловая — 100 г, петрушка — 50 г, зеленый лук — 50 г, масло растительное — 2 ст. л., соль.

Капусту залить 2 л воды и сварить бульон, остудить. Картофель нарезать кубиками. Лук и морковь мелко нарезать. Черемшу вымыть, листья отделить от стеблей, стебли мелко порубить, листья нарезать. Лук, морковь и листья черемши пассеровать на растительном масле. Бульон поставить на огонь, положить в него перловую крупу, нарезанные стебли черемши и картофель, посолить и варить 15 минут. Добавить пассерованные овощи, варить суп еще 20 минут. Готовый суп разлить по тарелкам и украсить петрушкой и зеленым луком.

Зеленый суп с гренками и авокадо

Авокадо — 3 шт., хлеб серый — 100 г, сельдерей — 2 шт., яблоки — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, базилик — 30 г, петрушка — 30 г.

Два авокадо и яблоки вымыть, очистить, нарезать ломтиками. Стебли сельдерея нарезать кусками, петрушку и базилик мелко порубить. Чеснок очистить и измельчить. Все ингредиенты сложить в блендер и измельчить до однородной массы, влив немного воды. Хлеб нарезать кубиками и подсушить на сухой сковороде или в духовке. Оставшееся авокадо очистить и нарезать мелкими кубиками. Подавать суп, добавив в каждую тарелку несколько гренок и кубиков авокадо.

Сливочный суп из шпината с малосольной форелью

Шпинат — 300 г, форель малосольная — 150 г, картофель — 5 шт., сливки 20 %-ные — 200 мл, сыр плавленый — 150 г, укроп — 50 г, петрушка — 50 г, соль.

Вскипятить 2 л воды. Положить в кастрюлю шпинат и варить 7 минут. После чего переложить его в блендер, добавить мелко нарезанную зелень и превратить все это с помощью блендера в пюре. Картофель очистить, нарезать на маленькие кусочки и отварить в шпинатном бульоне. Положить в блендер с небольшим количеством бульона и тоже измельчить. Содержимое блендера переложить в кастрюлю с бульоном, размешать и снова поставить на огонь. Когда суп закипит, растворить в нем плавленый сыр. Посолить. Добавить сливки, размешать, продержать суп на огне 5 минут и убрать с плиты. Малосольную форель нарезать и положить по ломтику рыбы в каждую тарелку.

Крем-суп из петрушки

Петрушка — 200 г, масло сливочное — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, лук репчатый — 1 шт., филе куриное — 300 г, сливки 20 %-ные — 250 г, лимоны — 1 шт., хрен — 1 шт., перец черный молотый, соль.

Из куриного филе сварить бульон и охладить его. Петрушку вымыть и залить на минуту кипятком. Потом положить ее в ледяную воду и тоже продержать минуту. После этого петрушку просушить и крупно нарезать. Сливочное масло нагреть в кастрюле на среднем огне. Добавить мелко нарезанный лук и размятый чеснок, посолить, поперчить. Пассеровать лук с чесноком, помешивая, пока они не станут мягкими. В кастрюлю влить куриный бульон, подогреть и добавить сливки. Размешать и довести до кипения на медленном огне. Кипятить 10 минут. Положить в суп петрушку и варить в течение 5 минут. Снять суп с огня, влить сок лимона и остудить. Перелить в блендер и смешать до получения однородной массы. В готовый суп добавить натертый хрен. При подаче суп можно украсить веточками петрушки и ржаными сухариками.

Легкий суп из молодого горошка с мятой

Филе куриное — 300 г, горошек зеленый молодой — 400 г, картофель — 3 шт., лук-порей — 100 г, сливки 20 %-ные — 100 мл, лавровый лист — 1 шт., мята свежая — 3 веточки, петрушка кудрявая — 30 г, перец черный молотый, соль.

Из куриного филе сварить бульон, мясо вынуть. Картофель очистить, нарезать кубиками. Лук-порей вымыть и мелко нарезать. Положить картофель и порей в бульон и варить на среднем огне в течение 10 минут. Горошек вымыть (100 г оставить для украшения супа), всыпать в бульон, варить в течение 2 минут. Снять кастрюлю с огня. Остудить, перелить в блендер и измельчить до однородного пюре. Перелить суп обратно в кастрюлю и поставить на огонь. Посолить, поперчить, положить лавровый лист. После того как суп закипит, постоянно помешивая, добавить сливки. Довести до кипения и сразу снять с огня. При подаче в каждую тарелку с супом положить немного целого горошка, листик мяты и веточку петрушки. Можно подавать с белыми гренками.

Суп из кресс-салата с козьим сыром

Сыр козий — 100 г, кресс-салат — 500 г, молоко — 2 ст. л., масло сливочное — 1 ст. л., лук-шалот — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, капуста — 300 г, сливки 20 %-ные — 50 мл, шпинат — 200 г, лимоны — 1 шт., масло оливковое — 1 ст. л., хлеб серый — 100 г, соль, перец черный молотый.

Хлеб нарезать и подсушить в духовке. Капустные листья залить 1 л воды и сварить бульон. Остудить. Шпинат вымыть, высушить и отделить листья от стеблей. В кастрюле растопить сливочное масло и поджарить в нем нарезанные лук и чеснок до мягкости. Влить в кастрюлю капустный бульон и сливки, размешать, довести до кипения и добавить шпинат и кресс-салат. Варить в течение минуты, после чего перелить в блендер и измельчить. Перелить обратно в кастрюлю, посолить, поперчить и оставить остывать. Сыр взбить миксером, в процессе добавляя молоко, перец и оливковое масло. Охлажденный суп налить в тарелки, в центр каждой положить гренку, на нее — ложку козьего сыра, а на сыр — несколько листочков кресс-салата.