Д. Банионис и С. Сондецкис – жертвы борьбы с советским прошлым

Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы обнародовал сообщение, что выдающиеся литовские деятели культуры – актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис в советские годы были завербованы агентами КГБ.

«Бронюс» и «Салютас»

На сайте kgbveikla.lt, где предается гласности деятельность КГБ, сообщается, что у Д. Баниониса был агентурный псевдоним «Бронюс», его завербовали в 1970 году, он предоставлял информацию об американских литовцах. На сайте описывается состоявшееся в те годы его посещение США по приглашению федерации Santaros Šviesa.

«Накануне поездки агент был инструктирован о деятельности литовцев США, ему также была предоставлена ценная информация и были даны задания, которые он выполнил. Агент установил связи с некоторыми литовцами-эмигрантами, которые интересовали КГБ. Дал данные, характеризующие их. Это могло облегчить оперативную работу (слежку) за этими деятелями во время посещения Литвы», – говорится на сайте.

«В документах КГБ говорится, что поездка этого агента «Бронюса» в США была полезна и для идеологической работы, то есть для надлежащего освещения Советского Союза в глазах литовцев США. В 1974 году его исключили из агентурной сети, вероятно по той причине, что в этом году он был избран депутатом Верховного Совета ЛССР», – отмечает центр.

Саулюс Сондецкис, по данным документов КГБ, был завербован в 1962 году. Он работал под именем «Салютас» и в агентурной сети находился до 1982 года. КГБ интересовал эмигрировавший в США отец Сoндецкиса Яцкус Сондецкис.

Согласно документам, в 1967 году КГБ получил информацию о том, что Я. Сондецкис хотел установить контакт со своим сыном, и решили воспользоваться этим. Его целью было, чтобы сын повлиял на отца, дабы тот отказался от антисоветской деятельности и приехал в Литву, где его можно было отслеживать и использовать более активно. В 1968 году встреча отца и сына была организована в Канаде, куда Саулюс Сондецкис отправился на концерт.

Д. Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет. С. Сондецкис умер в 2016 году в возрасте 88 лет.

«Последняя порция»

Таким образом Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы завершил публикацию списка агентов, не признавшихся государству в сотрудничестве с КГБ. Руководитель центра Тересе-Бируте Бураускайте отметила, что интернет-информация о деятельности более чем 1600 агентов опубликована с целью национального очищения и предотвращения спекуляций.

«Это была последняя порция журнала. Я бы относилась к публикации информации как к очищению народа», – сказала Т.-Б. Бараускайте в интервью новостному агентству BNS.

Она выразила сожаления по поводу того, что находящиеся в списке люди не воспользовались возможностью признаться государству.

По закону, государство на 75 лет засекретило информацию об агентах КГБ, которые в 2000 году добровольно признались в своей деятельности. Таких было полторы тысячи.

Но в то же время Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы утверждает, что относиться к недавно опубликованному журналу регистрации архивных личных дел советской службы безопасности – КГБ – следует критически.

В обнародованном сообщении отмечается, что все внесенные в этот список агенты вербовались КГБ или другими подразделениями советской безопасности, однако не все эти лица хотели сотрудничать с советской безопасностью, а, кроме того, не следует подходить к работе всех агентов с одинаковой меркой. Некоторые люди после вербовки пытались вводить сотрудников госбезопасности в заблуждение, снабжали их ненужной информацией, избегали сотрудничества. Были случаи, когда человек был завербован, вынужден сотрудничать, но, не желая этого, пытался уехать на Запад, в связи с чем на несколько человек заводились уголовные дела.

«Относиться к обнародованному списку, как и ко многим документам КГБ, следует критически. Весь журнал регистрации агентов написан от руки. Несколько человек, вписанные в конце, записаны немного другой ручкой, другим почерком. Не сохранена хронологическая очередность, поэтому проверке данных из журнала было уделено повышенное внимание. В числе записанных в конце лиц – не только Д. Банионис, С. Сондецкис, но и Антанас Урбонас, который выдал Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса (одного из командиров литовских партизан. – Прим. ред.) и сомнений в его сотрудничестве с КГБ нет», – отмечают в центре.

Обнародование журнала началось в конце 2012 года, а завершилось 5 января этого года. Проанализированы данные 1669 человек.

«Собирать чемоданы и бежать из страны»

Сын Донатаса Баниониса — Раймундас Банионис, режиссер, проживающий сейчас в Литве, в интервью порталу 15min заявил, что ошарашен новостью о том, что его отец, известный актер театра и кино, сотрудничал с КГБ.

По его словам, его отец ездил в 1970 году в США, перед поездкой прошел инструктаж, как себя там вести, но не более того. «Не понимаю, что происходит, понимаю, что необходимо собирать чемоданы и бежать из этой страны, потому что страшно. Мне уже действительно очень страшно», – сказал Р. Банионис.

Инф. «ЛК»

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