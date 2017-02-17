Д. Франц: желание Литвы стать членом ОЭСР в 2018 году – достижимая цель

Желание Литвы стать в 2018 году членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – достижимая цель, эта дата совпадает со 100-летием государственности Литвы, и это было бы прекрасным символом, говорит заместитель генерального секретаря ОЭСР Дуглас Франц.

“Парламенту нужно работать очень быстро, если есть желание, чтобы поставленная Литвой цель достигнуть членства в 2018 году была осуществлена. Однако важнее конкретной даты конечный хороший результат: измененное законодательство, которое соответствует критериям ОЭСР и прекрасно помогает правительству и народу Литвы”, – сказал Д. Франц в интервью деловой газете Verslo zinios.

Говоря о поправках к новому Трудовому кодексу (ТК) Литвы, Д. Франц отметил, что ОЭСР хочет работать с литовским правительством как с партнером над ТК, который обеспечивал бы интересы и предпринимательства, и работающего населения: “ОЭСР может помочь в этом вопросе, однако это решение правительства и парламента. (…) Я думаю, сейчас этот вопрос повис в воздухе, ничего конкретно не решено, однако мы надеемся, что в течение нескольких предстоящих недель появится проект ТК, который будет устраивать все стороны, а потом он будет спокойно принят в парламенте”.

BNS

Метки: Дуглас Франц, Литва, ОЭСР