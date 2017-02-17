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Д. Франц: желание Литвы стать членом ОЭСР в 2018 году – достижимая цель

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 17, 14:00   |   Комментариев: 2

Желание Литвы стать в 2018 году членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – достижимая цель, эта дата совпадает со 100-летием государственности Литвы, и это было бы прекрасным символом, говорит заместитель генерального секретаря ОЭСР Дуглас Франц.

“Парламенту нужно работать очень быстро, если есть желание, чтобы поставленная Литвой цель достигнуть членства в 2018 году была осуществлена. Однако важнее конкретной даты конечный хороший результат: измененное законодательство, которое соответствует критериям ОЭСР и прекрасно помогает правительству и народу Литвы”, – сказал Д. Франц в интервью деловой газете Verslo zinios.

Говоря о поправках к новому Трудовому кодексу (ТК) Литвы, Д. Франц отметил, что ОЭСР хочет работать с литовским правительством как с партнером над ТК, который обеспечивал бы интересы и предпринимательства, и работающего населения: “ОЭСР может помочь в этом вопросе, однако это решение правительства и парламента. (…) Я думаю, сейчас этот вопрос повис в воздухе, ничего конкретно не решено, однако мы надеемся, что в течение нескольких предстоящих недель появится проект ТК, который будет устраивать все стороны, а потом он будет спокойно принят в парламенте”.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 02 17 at 18:40

    Членом туда сюда.., не имеет никакого значения.

  2. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 02 17 at 18:38

    На первом этапе этот вопрос уже решен.






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