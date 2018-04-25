Д.Грибаускайте: безопасность НАТО начинается с восточной границы

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте приняла участие в саммите «Бухарестской девятки» – встрече глав девяти государств Балтии и Центральной Европы. Цель саммита – дальнейшее усиление безопасности, обороны и сдерживания в регионе.

Во встрече, помимо президентов Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, участвовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе пленарной сессии глава Литвы подчеркнула, что геополитическая реальность требует прочного единства и высокой готовности Альянса. Продолжается интенсивная милитаризация России у наших границ. Поэтому НАТО обязан уметь действовать быстро, быть сильным и постоянно готовым к отражению исходящей с Востока угрозы.

На предстоящем саммите НАТО в Лондоне девять государств региона совместными силами будут добиваться максимального ускорения претворения в жизнь утвержденных в Варшаве и Брюсселе мер безопасности, призванных повысить боеготовность Альянса, обеспечить быстрое и эффективное подкрепление и ускорить военный ответ. Для этого необходимы решения, связанные с системой противовоздушной обороны НАТО для Балтийских стран, устранение препятствующих военной мобильности барьеров и ускорение процедур принятия решений Альянсом.

Даля Грибаускайте также подчеркнула необходимость усиления противодействия гибридным угрозам. По словам Президента, в киберпространстве мы тесно взаимосвязаны, ежегодно на 10 процентов увеличивается число направленных против стратегических секторов кибератак, поэтому защита киберпространства становится такой же важной задачей, как и охрана государственных границ. В этой области Литва демонстрирует свое лидерство: наша страна выступила с инициативой создания кибернетических сил быстрого реагирования ЕС и совместно с США в Каунасе открывает региональный центр кибербезопасности.

По итогам встречи президенты Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии приняли совместную политическую декларацию.

В декларации подчеркивается, что НАТО сталкивается со сложнейшими угрозами «нового поколения» как конвенциональными, так и гибридными, поэтому девять государств содействуют ускорению адаптации Альянса путем совместного усиления его потенциала сдерживания и обороны.

Главы государств также подчеркивают необходимость сохранения прочной трансатлантической связи и расширения присутствия американских военных на восточном фланге НАТО. В декларации подчеркиваются агрессивные действия России, связанные с аннексией Крыма, эскалацией напряженности в Черном и Азовском морях, нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С учетом этого система обороны и сдерживания НАТО должна быть эффективной и кардинально усиленной.

В Кошице также состоятся мероприятия, посвященные 70-й годовщине подписания Североатлантического договора, 15-й годовщине членства Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии, Румынии и Болгарии и 20-й годовщине членства Польши, Чехии и Венгрии в НАТО.