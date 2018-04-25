Д. Грибаускайте на выборах мэра Вильнюса голосовала за честность и прозрачность

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Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что ей было легко решить, за кого голосовать на выборах мэра Вильнюса и совета столичного самоуправления.

Президент, участвовавшая в досрочном голосовании в среду, проходящем в мэрии, отметила, что среди ее критериев были «честность, следование данному слову», а также прозрачность.

«Это было одним из основных моих критериев», – сказала она, отвечая на вопрос, о том, было ли важно для нее прозрачное прошлое кандидатов.

«Мы было легко выбрать, хотя кандидатов семнадцать. Но я знаю, за кого голосовала», – сказала Д. Грибаускайте.

«Когда голосуешь, надеешься, что выберут того, за кого ты проголосовал, но так не всегда получается. А перемены, и так происходят, они зависят от нас самих, от каждого жителя Литвы», – сказала президент, отвечая на вопрос, голосовала ли она за перемены в Вильнюсе.

Президент также отметила, что голосовала на выборах досрочно, поскольку на этой неделе отбывает с визитом в Словакию и Австрию.

Она также считает, что прямые выборы мэров себя оправдали.

«Я думаю, что да. Они постепенно приобретают больше смелости и силы. Возможно, в будущем придется уточнить законы, но да, это возможность для людей высказаться напрямую, выбирать напрямую», – сказала глава государства.

BNS