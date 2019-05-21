Д. Грибаускайте: нам повезло с кандидатами второго тура

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Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что во второй тур президентских выборов прошли достойные кандидаты.

«Нам всем в Литве повезло, что во втором туре участвуют кандидаты, достойные быть во втором туре. Люди действительно смогут выбрать, кто им больше всего нравится и по сердцу», – заявила Д. Грибаускайте, голосовавшая досрочно в Вильнюсской мэрии.

Она отметила, что литовские жители надеются от президентских выборов стабильности, мира и благополучия.

«Все эти вещи в качестве огромной ответственности должны будет принять новый президент», – сказала глава государства.

Во втором туре президентских выборов соперничают выдвинутая консерваторами бывший министр финансов, член сейма Ингрида Шимоните и независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа.

Д. Грибаускайте не раскрыла, за кого она голосовала.

Она также выразила свою избирательную волю на выборах в Европарламент (ЕП). Отметила, что будущих европарламентариев ждет ответственная работа по представлению интересов Литвы в Евросоюзе.

«Я очень надеюсь, что наши люди постараются выбрать тех, кто работает, а не только сидит и радуется хорошей зарплате», – сказала президент.

На выборах в ЕП баллотируются кандидаты из 16 списков партий и общественных комитетов. Литва выбирает 11 представителей.

Обобщая два своих срока полномочий, Д. Грибаускайте отметила, что работать руководителем страны было большим вызовом.

«Я действительно счастлива, что люди мне доверили и предоставляли этот вызов в течение всех десяти лет», – сказала она.

Президент сказала, что работать было интересно, поскольку государство менялось, были и неожиданности, а двух сроков полномочий в демократическом государстве достаточно.

«Учиться приходилось каждый день, ситуация каждый день была иной», – сказала Д. Грибаускайте.

Второй срок ее президентских полномочий завершится в июле.

BNS