Президент не вылетела в Латвию из-за отказа системы контроля высоты самолёта

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Президент Даля Грибаускайте не смогла в воскресенье вылететь в Латвию из-за неисправности системы контроля высоты самолёта Spartan, сообщают Военно-воздушные силы (ВВС) страны.

По словам командующего ВВС полковника Дайнюса Гузаса, самолёт с такой неисправностью становится неуправляемым, но она была устранена в течение дня.

«При выходе из строя триммера самолёт становится неуправляемым, и нет возможности управлять его высотой», — указал офицер BNS в понедельник.

«Вечером он был отремонтирован, и этот самолёт сегодня доставит премьер-министра в Брюссель», — добавил он.

Президент в воскресенье должна была отправиться в Ригу для участия в мероприятиях 100-летия независимости Латвии.

Советник главы государства по внешнеполитическим вопросам Нериюс Аляксеюнас сказал новостному порталу 15min.lt, что делегация ждала в аэропорту почти два часа, пока устраняли неисправность самолета, поэтому не смогла бы успеть доехать до Риги на автомобиле.

«(…) И с того момента, как мы узнали, что Spartan не полетит, было слишком мало времени, чтобы мы на машине успели на два основных мероприятия, которые были намечены, чтобы поздравить Латвию и латвийский народ — это церемония возложения цветов и военный парад. На машине мы бы никак не успели», — сказал Н. Аляксеюнас.

В литовской армии имеется три транспортных самолёта Spartan.

Один из них после прошлогодней аварии ещё ремонтируется, другой в воскресенье завершил так называемые регламентные работы, но утром на нём ещё нельзя было летать, заявил командующий ВВС.

«По второму самолету мы завершили регламентные работы, и вчера он был полностью обкатан. Так что вчера вечером у нас было уже два самолёта», — сообщил полковник.

Президент также не участвовала в праздновании столетия государственности Эстонии в июне. Тогда Д. Грибаускайте не смогла вылететь в Тарту из-за плохой погоды.

BNS