Д. Грибаускайте пока не рассматривает перспективы европейской карьеры

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Даля Грибаускайте, завершающая работу на посту президента Литвы, сказала, что пока не рассматривает перспектив на высоких постах в органах Европейского Союза.

«Я не планирую период после завершения срока полномочий, сейчас в моих планах завершить срок полномочий и передать все дела. Все», – сказала президент журналистам в пятницу в Вильнюсе.

В международных СМИ уже некоторое время ее упоминают как возможного кандидата на пост председателя Совета руководителей ЕС. В данный момент его занимает польский экс-премьер Дональд Туск.

По словам дипломатов, преимущество Д. Грибаускайте — ее опыт работы в Брюсселе. Кроме того, аргументом может быть принцип ротации, чтобы мужчину сменила женщина, а кандидат большой страны — представитель более маленькой.

Шансы Д. Грибаускайте снижает ее острая риторика в отношении России – это может не понравится странам, которые более благоприятно настроены в отношении РФ. Кроме того, ее возможности осложнит и то, что она не связана ни с какой политической силой, а Литва и Польша принадлежат одному и тому же региону Центральной Европы.

Переговоры по кандидатам на посты глав ведомств ЕС начнутся вскоре после выборов в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая.

В четверг канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет стремиться занять пост в Брюсселе.

BNS