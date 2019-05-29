Д. Грибаускайте поздравила Э. Левитса с победой на выборах президента Латвии

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Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Эгилса Левитса с победой на выборах президента Латвии.

«Латвия — одни из самых близких Литве стран. Наши общие ценности и интересы, а также одинаковое понимание вызовов и угроз безопасности сегодня обуславливают успешное сотрудничество обоих государств», — говорится в сообщении президентского ведомства.

По словам Д. Грибаускайте, жителей Литвы и Латвии связывают балтийская традиция, общий опыт соседства и истории, дух песен и свободы, смелая борьба народов за независимость.

Президент утверждает, что сотрудничество и дружба литовского и латвийского народов будут способствовать повышению благосостояния и укреплению духа всего материка.

Срок полномочий нынешнего президента Раймондса Вейониса истекает в июле, он решил не баллотироваться на второй срок.

В среду парламент Латвии избрал Э. Левитса президентом страны. Ранее он занимал должности члена парламента, министра юстиции и посла Латвии в Швейцарии, Венгрии, Германии и Австрии.

BNS