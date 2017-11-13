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Д. Грибаускайте поздравила президента Словении с переизбранием

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 13, 11:00   |   Комментариев: 0

Руководитель Литвы Даля Грибаускайте поздравила переизбранного в воскресенье на пост президента Словении Борута Пахора.

В поздравительном письме президент Литвы подчеркнула, что за последние десять лет Литва и Словения значительно укрепили свое партнерство, не только в деле совместной работы в Евросоюзе и НАТО, но и в развитии двухсторонних связей, говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Д. Грибаускайте выразила надежду на то, что в период второго срока президентских полномочий Литва и Словения продолжат успешное развитие диалога между жителями двух стран, а близкое сотрудничество по вопросам безопасности и европейской повестки укрепят континент, откроет новые возможности для граждан и всех европейцев.

Данные, полученные после подсчета 99,9% голосов, свидетельствуют о том, что Б. Пахор во втором туре президентских выборов набрал 52,94% голосов избирателей. Его конкурент, бывший комик Марьян Шарец набрал 47,06% голосов. В выборах приняли участие 40,1% жителей.

В Словении президентские полномочия символические. Б. Пахор впервые был избран президентом в 2012 году.

BNS

Метки: 

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